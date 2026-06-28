Sve je spremno za oktanski spektakl na Spielbergu! Evo gdje možete pratiti jurnjavu bolida
Uvodnu emisiju gledajte na RTL-u od 14 sati, a utrku od 15 na glavnom programu RTL-a ili na platformi Voyo!
Formula 1 sprema se za novi spektakl na brzim zavojima Red Bull Ringa, Spielberg ovog vikenda postaje i pozornica na kojoj će se voditi bitka za nove bodove. Tko će do punog plijena, Mercedes, Ferarri ili netko treći ostaje nam da vidimo
Za gledatelje u Hrvatskoj praćenje je jednostavno, prijenosi su dostupni na RTL-u, uz dodatnu opciju na streaming platformi Voyo. Time se može pratiti kompletan trkaći vikend, od sprint utrka subotom do glavnih utrka nedjeljom.
Sve u svemu, Spielberg donosi puni trkaći paket, a nakon utrke svakako ostanite uz podcast portala Net.hr Planet Formula!
Rezultati kvalifikacija
Britanac George Russell (Mercedes) krenut će s prve startne pozicije u nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Austrije Svjetskog prvenstva vozača formule 1 u Spielbergu.
Russell je u kvalifikacijama ostvario 236 tisućinki bolje vrijeme od drugog Monežanina Charlesa Leclerca (Ferrari), odnosno 295 tisućinki od sunarodnjaka Lewisa Hamiltona (Ferrari).
- 1. George Russell (VB/Mercedes)
- 2. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)
- 3. Lewis Hamilton (VB/Ferrari)
- 4. Kimi Antonelli (Ita/Mercedes)
- 5. Max Verstappen (Niz/Red Bull Racing)
- 6. Lando Norris (VB/McLaren)
- 7. Oscar Piastri (Aus/McLaren)
- 8. Isack Hadjar (Fra/Red Bull Racing)
- 9. Liam Lawson (NZ/Racing Bulls)
- 10. Arvid Lindblad (VB/Racing Bulls)