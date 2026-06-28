Sve je spremno za oktanski spektakl na Spielbergu! Evo gdje možete pratiti jurnjavu bolida

Formula 1 sprema se za novi spektakl na brzim zavojima Red Bull Ringa, Spielberg ovog vikenda postaje i pozornica na kojoj će se voditi bitka za nove bodove. Tko će do punog plijena, Mercedes, Ferarri ili netko treći ostaje nam da vidimo

Za gledatelje u Hrvatskoj praćenje je jednostavno, prijenosi su dostupni na RTL-u, uz dodatnu opciju na streaming platformi Voyo. Time se može pratiti kompletan trkaći vikend, od sprint utrka subotom do glavnih utrka nedjeljom.

Sve u svemu, Spielberg donosi puni trkaći paket, a nakon utrke svakako ostanite uz podcast portala Net.hr Planet Formula!

Rezultati kvalifikacija

Britanac George Russell (Mercedes) krenut će s prve startne pozicije u nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Austrije Svjetskog prvenstva vozača formule 1 u Spielbergu.

Russell je u kvalifikacijama ostvario 236 tisućinki bolje vrijeme od drugog Monežanina Charlesa Leclerca (Ferrari), odnosno 295 tisućinki od sunarodnjaka Lewisa Hamiltona (Ferrari).