Khloe je danas neprepoznatljiva, a nije do kirurga: Evo kako je izgledala prije transformacije

Khloé Kardashian (42) danas je jedna od najprepoznatljivijih članica slavnog klana Kardashian-Jenner, no na početku karijere izgledala je znatno drugačije nego danas. Kada se 2007. godine prvi put pojavila u showu Keeping Up with the Kardashians, imala je prirodniji izgled, puniju figuru i mekše crte lica, zbog čega su je mediji često uspoređivali sa sestrama Kim i Kourtney. Upravo su te usporedbe godinama stvarale pritisak, a Khloé je nerijetko bila meta komentara na račun izgleda i građe.

S vremenom je taj pritisak pretvorila u motivaciju te krenula u veliku transformaciju. Nakon razvoda od Lamara Odoma posvetila se treninzima i zdravijem načinu života, a kasnije je otvoreno progovorila i o estetskim zahvatima i tretmanima kojima se podvrgnula. Sama je priznala operaciju nosa, botoks, ranije korištenje filera te niz manje invazivnih tretmana, no isticala je i da iza njezine promjene stoje godine vježbanja, prehrane i discipline.