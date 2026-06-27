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Bundek ili Coachella? /

Slavni influenceri nisu im ni blizu: Hrvatice na koncertu Black Eyed Peasa u festivalskim izdanjima

Slavni influenceri nisu im ni blizu: Hrvatice na koncertu Black Eyed Peasa u festivalskim izdanjima
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Bundek je sinoć bio u znaku dobre glazbe i odlične atmosfere. Legendarni Black Eyed Peas rasplesali su tisuće posjetitelja koji su se okupili na zagrebačkom jezeru kako bi uživali u hitovima koji već više od dva desetljeća osvajaju svjetske top-ljestvice.

Publika je tijekom cijelog koncerta pjevala i plesala uz poznate pjesme, a energični nastup benda pretvorio je Bundek u veliku pozornicu na otvorenom. Domaći i strani posjetitelji ispunili su koncertni prostor, a brojne obožavateljice zasjale su u festivalskim kombinacijama i odvažnom make-upu baš kao da su na Coachelli

Kakva je atmosfera vladala na Bundeku i tko je sve uživao u koncertnom spektaklu, pogledajte u našoj fotogaleriji.

27.6.2026.
18:12
Hot.hr
Lucija Ocko/PIXSELL
Black Eyed PeasZagrebKoncertBundekCoachella
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