Poznata hrvatska influencerica dala Coachelli drugu šansu pa u detalje otkrila kako joj je bilo

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Mirta Miler (28), poznatija na društvenim mrežama kao @mimiermakeup, iznenadila je svoje pratitelje objavom s kultnog američkog festivala Coachella, pogotovo jer je prethodno izjavila da se ondje više ne namjerava vraćati. U dinamičnom videu podijelila je svoje novo, sada pozitivnije iskustvo, otkrivši ključne razloge koji su je naveli da promijeni mišljenje.

U svojoj posljednjoj objavi, Miler je kroz seriju atraktivnih kadrova dokumentirala svoj povratak u pustinju Indio u Kaliforniji, gdje se svake godine održava jedan od najglamuroznijih svjetskih glazbenih događaja.

"Rekla sam da se nikad više neću vratiti na Coachellu", započinje video uz tekstualne opise koji prate kadrove s festivala. U nastavku objašnjava kako je odlučila dati mu "drugu šansu", a razlog za promjenu stava krije se u boljoj organizaciji, frizerskom salonu koji joj je omogućio odličan stajling i nastupu Justina Biebera čiji je dugogodišnji fan. Snimke prikazuju nastupe zvijezda i kadrove s festivala.

Mirta, koja je na TikToku prikupila gotovo devetnaest milijuna pratitelja, na Coachellu je stigla sa srpskom influencericom Unom Kablar (@uki_q), a njihov modni izričaj privukao je veliku pažnju medija u regiji. Njihova zajednička pojavljivanja, uključujući i viralni video "Bijeli labud protiv Crnog labuda", istaknuta su kao jedna od najkreativnijih među regionalnim influencericama.

Coachella nekad i sad

U videu nazvanom "Spremite se sa mnom za Bieberchellu", Mirta Miler uređuje se za nastup Justina Biebera, kojeg u šali naziva "prvim muškarcem koji joj je slomio srce". No, dok vješto nanosi šminku, Miler govori o stvarnosti Coachelle, koja se uvelike razlikuje od idealiziranih fotografija na društvenim mrežama.

"Hrana je dijabolična", izjavljuje bez zadrške u videu, dodajući kako je glavna pozornica dosadna, a višesatna putovanja od hotela do festivalske lokacije iznimno naporna. Ipak, nije sve tako crno. Miler je otkrila da pravi život festivala leži na manjim, "rave" pozornicama, gdje je atmosfera, prema njezinim riječima, fantastična.

"Iskrenost o iskustvu na Coachelli je zakon, snimaj još... svi drugi objavljuju samo najbolje trenutke", napisala je jedna korisnica, sažimajući mišljenje mnogih koji su cijenili njezin realan prikaz. Drugi su se nadovezali s pitanjima, poput onog zašto je rezervirala hotel toliko daleko.

Ipak, u objavi koju je predstavila kao osvrt, krije se suradnja s jednim frizerskim salonom koji navodi kao razlog zašto joj je ovogodišnja Coachella puno bolja. Jedan od komentara ispod objave to najbolje sažima: "Kao tinejdžerici iz devedesetih, ludo je vidjeti u što se festival pretvorio. Nekad se radilo o pristupačnoj glazbi... ljudi definitivno nisu išli na frizure."

Upravo taj komentar ističe evoluciju Coachelle iz alternativnog okupljališta u globalnu platformu za marketing i promociju, gdje su influenceri ključni akteri. Mirtina objava savršen je primjer osobnog dnevnika s putovanja i vješto uklopljene sponzorirane kampanje.