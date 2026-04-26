FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIGAO VLAOVIĆA

Nevjerojatni Beljo! U sedam utakmica zabio 16 golova i napada povijest

Nevjerojatni Beljo! U sedam utakmica zabio 16 golova i napada povijest
×
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo do kraja sezone u prvenstvu igra protiv Gorice u gostima, Hajduka doma, Slavena u gostima i Lokomotive doma

26.4.2026.
23:54
Hina
Matija Habljak/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Postigavši pobjednički pogodak protiv Varaždina, napadač Dinama Dion Drena Beljo je stigao do brojke od 36 golova ove sezone pri čemu 29 u prvenstvu.

Beljo je time dostigao Gorana Vlaovića koji je u sezoni 1993/94. također, zabio 29 golova.

Koliko je Beljo u nevjerojatnoj formi, najbolje svjedoči podatak o čak 16 golova u prvenstvu u zadnjih sedam utakmica. Do kraja prvenstva još su četiri kola i Beljo bi mogao dostići i rekord Eduarda da Silve.

Brazilac s hrvatskom putovnicom je u sezoni 2006/07 postigao u prvenstvu čak 34 gola što je rekord koji godinama djeluje nedostižno.

Dinamo do kraja sezone u prvenstvu igra protiv Gorice u gostima, Hajduka doma, Slavena u gostima i Lokomotive doma.

GOLOVI U JEDNOJ SEZONI

34 - Eduardo da Silva (Dinamo, 2006/07)

29 - Goran Vlaović (Dinamo, 1993/94)

29 - Dion Drena Beljo (Dinamo, 2025/26)

28 - Marko Livaja (Hajduk, 2021/22)

27 - Igor Cvitanović (Dinamo, 1993/94)

26 - Rudika Vida (Belišće, 1993/94)...

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova devetka otkrila koji mu je najdraži gol i za koga navija u Formuli 1: 'Nadam se SP-u'

Dion Drena BeljoDinamo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike