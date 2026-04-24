Strijelac 100. gola za Vatrene: 'Beljo na Mundijalu? Svi znamo kako reprezentacija funkcionira'

Prvi napadač Dinama i najbolji strijelac SHNL-a Dion Drena Beljo (24) ove sezone je u strašnoj formi, najbolji je strijelac SHNL-a s 28 golova, a ukupno ih je u svim natjecanjima zabio čak 35. Zaziva se njegov poziv u hrvatsku reprezentaciju za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, a o tome treba li ga izbornik Zlatko Dalić zvati smo porazgovarali s višim napadačem Vatrenih i strijelcem 100. gola u povijesti reprezentacije, sada trenerom Karlovca, Igorom Pamićem.

Pitanje treba li Dalić zvati Belju Pamiću smo postavili nakon pobjede Dinama nad Istrom (2:0) kojom su Plavi stigli na milimetar do titule, a Beljo je u toj utakmici zabio svoj 28. gol u prvenstvu.

"Svi znamo da je u nogometu najteže gol dati, jedino je teže pobijediti. Drago mi radi Belje zato što je trpio dosta velike kritike, kao i cijela momčad, kao i trener. Normalno, to je sve plod dobre igre momčadi. Sad pitanje ste postavili na krivom mjestu, zato što mi imamo čovjeka koji će o tome odlučivati i ja sam uvjeren da će dobro izabrati", rekao je Pamić pa pojasnio:

"Gledajte, jesu li su dovoljni ti golovi da bi Beljo išao na Svjetsko prvenstvo jednostavno ne mogu komentirati iz jednog razloga. Zato što znamo kako reprezentacija funkcionira, znamo kako je došlo do ekstra dobrih rezultata i znamo da Dalić vrlo teško mijenja ono što je provjereno i pitanje je sada da li više vrijedi Budimir ovih 16 ili Beljinih 28. Nije sada bitno. Beljo je dovoljno mlad da, ako ne bude ovo svjetsko prvenstvo, bude li nastavio ovako, vidjet će on neki drugi Mundijal."

Beljo je pravi 'killer' igrač koji će u šesnaestercu iskoristiti i najmanju priliku, a sjećamo se kada je izbornik Dalić prigovarao drugom napadaču, Bruni Petkoviću, da nije dovoljno u šesnaestercu i čeka priliku, već da se previše 'izvlači' i sudjeluje u igri. Sudeći po tome, Beljo je baš onakav napadač kakvoga Dalić traži.

Pamić smatra da to što je Beljo takav profil igrača ne znači da je idealan dodatak Hrvatskoj na Mundijalu.

"Mi govorimo o Svjetskom prvenstvu, a pitanje je koliko će Hrvatska moći izdominirati. Dinamo ne da dominira, nego igra stalno praktički u protivničkoj zadnjoj trećini. A kad igra reprezentacija, netko mora sudjelovati. Uvijek smo imali igrače, bio to Mandžukić, Kramarić ili Budimir, koji su puno sudjelovali u otvaranju igre zato što je to jednostavno viša razina", istaknuo je Pamić.

"Pitanje je kako bi se Beljo snašao. Međutim, opet, ponavljam, Beljo je svoje napravio. Sad je na Daliću da odluči da li mu je on potreban za ovo Svjetsko prvenstvo ili nije. A opet da sada ne ispada da kritiziram ligu, jer smatram da je liga još uvijek dovoljno dobra i kvalitetna, drugačije je ipak igrati protiv stopera i momčadi u hrvatskoj ligi, nego u ovim najjačim ligama Europe", zaključio je.

