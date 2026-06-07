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Godinama ga držao u strahu i tjerao da krade: Sve je završilo zahvaljujući hrabroj odluci

Godinama ga držao u strahu i tjerao da krade: Sve je završilo zahvaljujući hrabroj odluci
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Foto: RTL Danas/screenshot

Riječ je o muškarcu kojeg je zagrebačka policija i ranije više puta kazneno prijavljivala

7.6.2026.
11:28
Andrea Vlašić
RTL Danas/screenshot
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Zagrebačka policija dovršila je istragu nad 27-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo "Trgovanje ljudima" na štetu 21-godišnjaka.

Policija sumnja da je osumnjičeni iskorištavao loše fizičko i psihičko stanje oštećenog muškarca te ga prijetnjama i nasiljem držao u strahu i pod svojom kontrolom. Prisilio ga je da krade odjeću i parfeme iz trgovina, nakon čega mu je ukradene predmete oduzimao i prodavao te tako stjecao protupravnu imovinsku korist.

Prema sumnjama istražitelja, tijekom više godina iskorištavao je emocionalno stanje i dob oštećenog te ga prijetnjama i fizičkim nasiljem prisiljavao na kaznena djela. Oštećeni je, strahujući za vlastiti život, izvršavao njegove zahtjeve, čime je između njih stvoren odnos ovisnosti i podređenosti.

Prijetio da će nauditi njegovoj obitelji

U travnju ove godine osumnjičeni je navodno fizički napao oštećenog, oduzeo mu mobitel i novac te mu prijetio vatrenim oružjem. Kada je odbio počiniti novo kazneno djelo, zaprijetio mu je i da će nauditi članovima njegove obitelji.

Pod pritiskom prijetnji, oštećeni je pristao ukrasti parfeme u trgovačkom centru u Novom Zagrebu. No, po dolasku u centar obratio se zaštitaru i zatražio pomoć, nakon čega je pozvana policija.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Riječ je o muškarcu kojeg je zagrebačka policija i ranije više puta kazneno prijavljivala.

Trgovanje LjudimaPu ZagrebačkaKrađaStrahPrijetnja
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