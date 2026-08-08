Chelsea razbio Modrićev Milan, Luka ostao u svlačionici nakon prvog poluvremena

Nogometaši Chelseaja pobijedili su Milan 3:0 u prijateljskoj utakmici u Jakarti u Indoneziji, a kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je prvo poluvrijeme za talijansku momčad.

U prijateljskom susretu u Jakarti pred više od 40 tisuća gledatelja, Chelsea je demonstrirao silu izasluženo slavio 3:0. Momčad Xabija Alonsa dominirala je cijelim susretom, a junak pobjede bio je dvostruki strijelac João Pedro.

Utakmica se igrala u sparnim uvjetima, no to nije spriječilo londonsku momčad da nametne svoj ritam. Iako je Rafael Leão s nekoliko prodora pokazao opasnost za Milan, obrana Chelseaja uspješno je neutralizirala njegove pokušaje. Veći dio prvog dijela protekao je u dominaciji Engleza, ali je vratar Milana Lorenzo Torriani bio siguran. Otpor talijanske momčadi slomljen je tek u sudačkoj nadoknadi. Moisés Caicedo izveo je korner, a najspretniji u skoku bio je Pedro, koji je preciznim udarcem glavom matirao Torrianija za vodstvo od 1:0.

Raspad nakon Lukinog izlaska

Hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je dirigirao veznim redom Milana, ostao je u svlačionici na poluvremenu. Milan je napravio čak sedam izmjena, no to je samo pomoglo Chelseaju da brzo potvrdi pobjedu. Već u prvoj minuti nastavka, Pedro Neto je sjajno ubacio, a João Pedro ponovno bio na pravom mjestu i povisio na 2:0. Konačni rezultat postavljen je samo četiri minute kasnije. Nakon još jednog kornera, lopta je stigla do Moisésa Caiceda na rubu šesnaesterca, koji je sjajnim volejem pogodio za nedostižnih 3:0.

Talijansku momčad do početka sezone očekuje još nekoliko izazova jer će nakon Jakarte snage odmjeriti s Manchester Cityjem i Real Madridom u sklopu američke turneje.