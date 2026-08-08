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NEPRISTUPAČAN TEREN /

Buknuo požar u Lećevici: Vatrogasci ne mogu doći do požarišta, dignuti kanaderi

Buknuo požar u Lećevici: Vatrogasci ne mogu doći do požarišta, dignuti kanaderi
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL, Ilustracija

DVD Zagora trenutačno nema velik broj ljudi i zbog nepristupačnosti terena ne mogu doći do požarišta

8.8.2026.
18:35
Hina
Hrvoje Jelavic/PIXSELL, Ilustracija
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Na području Lećevice u subotu je planuo požar na nepristupačnom terenu, a u gašenju miješanog raslinja, trave i makije sudjeluju dva kanadera, dva vatrogasna vozila i pet vatrogasaca, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

"Riječ je o nepristupačnom terenu, zbog čega su u gašenje uključena dva kanadera. Gori miješano raslinje, trava i makija. DVD Zagora trenutačno nema velik broj ljudi i zbog nepristupačnosti terena ne mogu doći do požarišta, stoga pratimo razvoj situacije i poduzimamo daljnje mjere prema potrebi", kazali su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

Dodali su da je vjerojatni uzrok požara udar groma, no to još nije potvrđeno.

PožarLećevicaVatrogasciKanader
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