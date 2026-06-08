Sprema li se to nešto veliko? Znanstvenici izdali novi protokol u slučaju kontakta s izvanzemaljcima

Što ako jednoga dana zaista primimo poruku iz svemira? Ne neodređeni signal ili atmosfersku anomaliju, već nedvojben znak da nismo sami.

Skupina vodećih svjetskih znanstvenika upravo je finalizirala opsežan i itekako strog set pravila o tome kako bi čovječanstvo trebalo postupiti u tom sudbonosnom trenutku te se u središtu novoga protokola nalazi ključno upozorenje: što god čuli, ne odgovarajmo!

Međunarodna akademija astronautike (IAA) službeno je ratificirala ažuriranu Deklaraciju o načelima koja se odnose na potragu za izvanzemaljskom inteligencijom (SETI).

Ove smjernice nisu samo tehničke prirode; one su promišljen odgovor na svijet u kojem živimo, svijet preplavljen društvenim mrežama, umjetnom inteligencijom, "deepfake" tehnologijom i neprekidnim ciklusom vijesti.

Doba dezinformacija zahtijeva oprez

Prethodna verzija protokola datira iz 2010. godine, ere prije nego što je dezinformacija postala globalna industrija. Profesor Michael Garrett sa Sveučilišta u Manchesteru, koji je vodio međunarodni odbor za reviziju, ističe da je današnje informacijsko okruženje neusporedivo složenije.

"U eri deepfakeova, automatiziranih dezinformacija i trenutačne globalne povezanosti, jedna neprovjerena tvrdnja mogla bi izazvati zbrku ili paniku", izjavio je Garrett.

Upravo je taj strah od kaosa u središtu novih pravila.

Znanstvenici su svjesni da bi čak i nepotvrđeni signal, ako procuri u javnost, mogao izazvati globalnu histeriju prije nego što stručnjaci uopće dobiju priliku provjeriti o čemu se radi.

Novi protokol stoga nalaže znanstvenicima da zadrže najviše standarde dokaza prije bilo kakve objave svijetu. Cilj je usporiti sve, osigurati znanstvenu strogost i spriječiti da nagađanja nadjačaju činjenice.

Provjeri, provjeri ponovno, pa daj drugima da provjere

U srcu novih pravila leži staro znanstveno načelo, sada ojačano za nove izazove: izvanredne tvrdnje zahtijevaju izvanredne dokaze.

Ako se pojavi potencijalni signal ili artefakt koji upućuje na inteligentni život izvan Zemlje, od otkrivača se očekuje da surađuje s drugim istraživačima i iskoristi sve dostupne resurse za provjeru.

To u praksi znači da javne objave ne bi smjelo biti sve dok se autentičnost signala ne potvrdi kroz neovisna promatranja, idealno od strane više organizacija, koristeći različite instrumente i metode.

Deklaracija upozorava da početni nalazi mogu biti nepotpuni ili dvosmisleni, a proces provjere mogao bi potrajati mjesecima, pa čak i godinama, bez konačnog odgovora.

Najvažnije pravilo: Ne odgovarajmo!

Ipak, najviše pažnje javnosti privlači jedno specifično pravilo: ne smije se slati nikakav odgovor! Deklaracija ponovno potvrđuje načelo da odluka o odgovoru na signal izvanzemaljske inteligencije ne pripada jednom znanstveniku, laboratoriju ili naciji, već cijelom čovječanstvu.

"Dok se ne provedu međunarodne konzultacije, ne bi trebalo slati nikakav odgovor", stoji u tom dokumentu.

Te bi se konzultacije trebale provoditi putem Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih tijela. Ova mjera opreza odražava duboku zabrinutost unutar znanstvene zajednice oko potencijalnih rizika takozvanog aktivnog slanja poruka (METI), za razliku od pasivnog slušanja (SETI).

Pokojni fizičar Stephen Hawking bio je jedan od najglasnijih zagovornika opreza te je svojedobno usporedio mogući kontakt s povijesnim susretima na Zemlji gdje su tehnološki naprednije civilizacije često uništavale one manje napredne.

""Ako nas ikad posjete izvanzemaljci, ishod bi mogao nalikovati Kolumbovom dolasku u Ameriku, što nije dobro završilo po domorodačko stanovništvo.

Dovoljno je pogledati vlastitu povijest da shvatimo kako bi inteligentan život mogao evoluirati u nešto što ne bismo željeli sresti", izjavio je profesor Hawking.

Šira potraga i zaštita znanstvenika

Novi protokol također odražava koliko se sama potraga proširila. SETI više nije samo osluškivanje uskopojasnih radio signala. Znanstvenici sada pretražuju cijeli elektromagnetski spektar u potrazi za takozvanim "tehnološkim tragovima", što uključuje optičke laserske emisije, višak infracrvene topline koji bi mogle stvarati goleme megastrukture ili čak fizičke artefakte.

Značajna novost je i briga za same znanstvenike. Deklaracija izričito prepoznaje da bi istraživači uključeni u potencijalno otkriće mogli biti izloženi uznemiravanju, "doxxingu" i ogromnom pritisku medija i javnosti.

Stoga se od institucija traži da zaštite svoje znanstvenike od sigurnosnih rizika i profesionalne štete, dajući im pravo da se povuku iz izravne komunikacije s medijima.

U konačnici, ova ažurirana pravila predstavljaju više od pukog birokratskog postupka. Ona su generalna proba čovječanstva, pokušaj da se pripremimo za najvažniji telefonski poziv koji bismo ikada mogli primiti, s nadom da ćemo, ako taj trenutak dođe, uspjeti djelovati kao zrela civilizacija, a ne kao uspaničena gomila.