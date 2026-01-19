Spremite se za show: Jedna od najvećih svjetskih glazbenih grupa Black eyed peas siže u Hrvatsku

Zagreb i Hrvatska ovog ljeta ponovno ulaze u svjetsku glazbenu ligu. U petak, 26. lipnja, Jezero Bundek postaje pozornica jednog od najvećih glazbenih događaja godine, kada na Lollipop ljetnom spektaklu nastupa jedna od najvećih glazbenih senzacija svih vremena – Black Eyed Peas. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.hr.

Riječ je o koncertu koji nadilazi klasičan live nastup, ovo je kulturni moment, urbano okupljanje i ljetni spektakl bez presedana, iza kojeg stoji domaći, ali međunarodno prepoznat glazbeni brend Lollipop, poznat po produkcijski najzahtjevnijim i najposjećenijim open-air eventima u regiji. Nakon što je prošle godine Sean Paul na Jarunu oduševio brojne goste iz cijelog svijeta, Lollipop ove godine ide korak dalje.

“Nakon uspješno organiziranog Sean Paula, cilj nam je bio nastaviti sa organizacijom koncerata, a s obzirom da Black Eyed Peas ove godine slavi 30 godišnjicu benda i da su ih fanovi željno priželjkivali, odlučili smo se upravo za njih. Proces je bio zahtjevan uz puno koordinacije, detalja i provjera s obje strane, što je i očekivano za ovakav projekt!” – izjavili su iz Lollipopa i dodali: “Za Lollipop ovo je veliki iskorak i potvrda da domaća produkcija može raditi na svjetskoj razini. Ovakvi koncerti dodatno pozicioniraju Zagreb kao ozbiljnu koncertnu destinaciju i podižu vidljivost Hrvatske na međunarodnoj sceni!”

Black Eyed Peas nisu samo jedan od najuspješnijih bendova moderne ere, oni su globalni kulturni fenomen koji je redefinirao granice pop-glazbe, urbane kulture i mainstreama. Od osnutka 1995. godine u Los Angelesu, will.i.am, Apl.de.Ap i Taboo neumorno pomiču granice zvuka, stila i poruke, stvarajući glazbu koja istovremeno osvaja plesne podije, radijske etere i društvenu svijest.

Njihov proboj početkom 2000-ih s albumom Elephunk označio je novo poglavlje u povijesti pop-glazbe. Hitovi poput “Where Is The Love?” nisu bili samo komercijalni uspjesi, već i snažne društvene poruke koje su Black Eyed Peas pozicionirale kao bend s jasnim stavom i vizijom. Slijedili su albumi Monkey Business i The E.N.D., koji su zacementirali njihov status globalnih superzvijezda, uz rekordne prodaje, rasprodane turneje i niz bezvremenskih hitova poput “I Gotta Feeling”, “Boom Boom Pow” i “Meet Me Halfway”.

Tijekom karijere osvojili su šest nagrada GRAMMY®, prodali više od 35 milijuna albuma i 120 milijuna singlova te postali drugi najprodavaniji izvođač/grupa svih vremena po broju digitalnih preuzimanja, prema Nielsenovim podacima. Billboard ih je uvrstio među najvažnije izvođače desetljeća, a njihov povijesni nastup na poluvremenu Super Bowla XLV 2011. godine dodatno je potvrdio njihov kultni status. Nakon vrhunca karijere uslijedilo je razdoblje tišine, tijekom kojeg su se članovi benda posvetili solo projektima, filmu, televiziji, humanitarnom radu i osobnim izazovima. Posebno snažnu priču nosi Taboo, koji je 2014. godine pobijedio rak, a povratak na pozornicu s Black Eyed Peasom opisao je kao drugu priliku za život.

„Posljednji put kad smo bili ovako jasni bilo je 1995., kad smo osnovali grupu“ – izjavio je will.i.am i dodao: „Postojao je prostor za nas. Postojao je put. Iskoristili smo trenutke u kulturi i povijesti kako bismo ostvarili utjecaj 2003. (Elephunk) i 2009. (The E.N.D.). Sada gledamo u budućnost. Koji je fokus sljedećih deset godina? Za nas je to djelovanje s jasnom svrhom u društvu.“

Njihov povratak označio je novu, zreliju i kreativno hrabriju fazu. Album TRANSLATION potvrdio je njihovu sposobnost da ostanu relevantni u potpuno novoj glazbenoj paradigmi, uz megahit “RITMO (Bad Boys For Life)” koji je premašio milijardu streamova i pregleda, prestigao čak i legendarni “I Gotta Feeling” na Spotifyju te otvorio vrata snažnom latino i globalnom zvuku. Suradnje s izvođačima poput Shakire, J Balvina, Malume, Ozune, Davida Guette i Daddyja Yankeeja dodatno su učvrstile njihov status svjetske megagrupe.

Black Eyed Peas danas su bend koji povezuje generacije, kontinente i kulture. Njihovi koncerti nisu samo nastupi već energetski eksplozivni, produkcijski raskošni i emocionalno nabijeni događaji koji slave zajedništvo, optimizam i moć glazbe.

Lollipop se posljednjih godina profilirao kao jedan od najjačih glazbenih brendova u Hrvatskoj, sinonim za vrhunsku produkciju, svjetska imena i nezaboravnu atmosferu. Dolazak Black Eyed Peasa logičan je nastavak te priče, ambiciozan, hrabar i potpuno u skladu s DNK-om brenda.

Ljeto 2026. u Zagrebu započinje ranije nego ikad – plesom, energijom i spektaklom koji će se dugo pamtiti.

Jedna večer, jedan grad, Jedan spektakl. Black Eyed Peas, Lollipop, Bundek, Zagreb.

