TRENUTAK GENIJALNOSTI /

Ovako je džoker s klupe zabio spektakularan eurogol koji bi mogao ući u povijest Rijeke

Ovako je džoker s klupe zabio spektakularan eurogol koji bi mogao ući u povijest Rijeke
Foto: Screenshot

Daniel Adu Adjei zabio je majstorski pogodak Omoniji

Silvijo Maksan
20.2.2026.
6:37
Rijeka živi san, a o senzacionalnom golu Daniela Adu Adjeija pričat će se kroz dan. Ma, ne samo u petak, dugo će se još pričati o pogotku koji je Riječanima otvorio mala vrata raja. Nogometaši Rijeke napravili su veliki korak prema prolasku u osminu finala Konferencijske lige pobjedom od 1-0 protiv Omonije u prvom susretu odigranom u četvrtak. Na Rujevici ih čeka uzvrat, a s prednošću iz prve utakmice imaju solidne šanse za ostvarenje cilja. Iako je susret bio prava rovovska bitka, domaćini su imali više prilika i bili bliže pogotku. Rijeka je ipak uspjela doći do prednosti, koju je uspjela zadržati do kraja.

Jedini gol na utakmici postigao je Daniel Adu Adjei u 87. minuti, a zanimljivo je da je ovaj 20-godišnji engleski napadač ušao u igru samo pet minuta prije nego što je zabio odlučujući gol. Njegov potez uslijedio je nakon ubačaja Tiaga Dantasa s desne strane, a Adu Adjei je majstorski zabio petom. OVDJE pogledajte taj trenutak genijalnosti. Ma, čitava akcija Rijeke, od oduzete lopte pa do pogotka, bila je fantastična. Bio je to mat u svega nekoliko poteza, a tri igrača Rijeke sudjelovala su u akciji. 

Omonija je ostala bez jednog igrača u 89. minuti, jer je Tornike Morchiladze zaradio drugi žuti karton, ali ni to nije pomoglo domaćinima da izjednače. Uzvrat se igra za tjedan dana na Rujevici, u četvrtak u 18.45.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Rac u 'Maksanovom korneru': 'Đalović je bio najpodcjenjeniji trener u SHNL-u'

Hnk RijekaKonferencijska Liga
