Preuzeli smo Philadelphiju! Ivana Knoll u prvom redu, ali zasjenila ju je plavokosa navijačica

Hrvatska nogometna reprezentacija igra posljednju utakmicu u skupini na Svjetskom prvenstvu protiv Gane. Nadamo se da to neće biti i posljednja utakmica uopće na ovom SP-u za Vatrene.

Hrvatski su navijači preuzeli Philadelphiju. Pronijeli su stometarsku hrvatsku zastavu i oduševili Amerikance. Ivana Knoll, poznatija kao Knoll Doll, ponovno je bila u fokusu, nosila je zastavu, ali fotoreporteri su uočili i plavokosu hrvatsku navijačicu koja je dala izjavu i za RTL. "Predivan je osjećaj biti među ovim ljudima koji govore isti jezik, imaju jednaki ponos. Družimo se, osjećamo se u srcu je dobro. Ja se osjećam kao da sam se doma vratila, ovo mi je najnaj ozbiljno, presretna sam dođe mi da plačem", rekla je za RTL Danas.

Prvo mjesto donosi najpovoljniji ždrijeb i dvoboj s trećeplasiranom momčadi iz jedne od skupina K, J, H, I ili E, no za to Hrvatskoj treba pobjeda uz povoljan ishod utakmice Engleske i Paname.

Drugo mjesto dolazi u slučaju da Hrvatska pobijedi Ganu, a Engleska svlada Panamu. Tada bi Engleska završila prva, a Hrvatska druga i igrala protiv drugoplasirane momčadi skupine K.

Remi s Ganom Hrvatskoj gotovo sigurno donosi prolaz dalje jer bi imala četiri boda, što bi trebalo biti dovoljno među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama.