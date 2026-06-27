Šminker s karakterom ili najbolji gradski SUV? Vozili smo Peugeot 2008 Hybrid

Peugeot 2008 već godinama drži visoku poziciju među europskim SUV bestsellerima, a druga generacija od nekada pomalo neprimjetnog modela napravila je pravi modni dodatak na kotačima. Testirali smo verziju HYBRID 110 e-DCS6 Business i pokušali otkriti je li riječ o savršenom gradskom partneru ili samo još jednom lijepom licu.

Već na prvi pogled jasno je zašto privlači pažnju. Oštre linije, velika maska i prepoznatljive LED „kljove” daju mu ozbiljan stav. Izgleda skuplje nego što jest i bez problema glumi premium igrača.

Prava predstava počinje u kabini. Interijer izgleda moderno i kvalitetno, no glavna zvijezda – ili glavni krivac – je Peugeotov i-Cockpit. Mali upravljač i instrumenti koje gledate preko njega podijelit će vozače u dva tabora: jedni će ga obožavati, drugi će ga poželjeti zamijeniti klasičnim rješenjem već nakon prvog semafora. Viši vozači posebno će se namučiti s pronalaskom idealnog položaja sjedenja.

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Sjedi se prilično nisko

Iako je riječ o SUV-u, sjedi se prilično nisko, pa izlazak iz automobila ponekad podsjeća na laganu jutarnju gimnastiku. Testni primjerak dodatno nas je vratio u prošlost – nema keyless sustava ni tipke za pokretanje motora, već klasični ključ. Nedostaju i središnji naslon za ruke te autohold funkcija, pa ćete na semaforima morati odraditi posao starom dobrom metodom: noga na kočnici.

Ispod poklopca motora nalazi se blagi hibridni sklop koji kombinira poznati 1,2-litreni trocilindraš i elektromotor integriran u novi automatski mjenjač. Ukupno raspolaže sa 110 KS, što možda ne zvuči impresivno, ali u praksi djeluje živahnije nego što brojke sugeriraju.

U gradu se često pokreće i vozi na struju, bez potrebe za punjenjem na utičnici. Prijelazi između benzinskog i električnog pogona gotovo su neprimjetni, a cijeli sustav radi uglađeno i štedljivo. Tijekom testa prosječna potrošnja kretala se oko 5,0 l/100 km.

Lagan, okretan i vrlo ugodan

Za volanom je 2008 lagan, okretan i vrlo ugodan. Ovjes je tipično francuski – mekan taman koliko treba i izvrstan u upijanju rupa, ležećih policajaca i svega što naše ceste mogu ponuditi. Sjedala su udobna, a prtljažnik sa 434 litre među najvećima u klasi.

Stražnja klupa ipak nije idealna za više putnike, a multimedijski sustav, iako podržava Apple CarPlay i Android Auto, mogao bi imati bolji zvuk.

Testirani Peugeot 2008 HYBRID 110 e-DCS6 Business stoji 29.509,90 eura, no uz akcijske popuste cijena se može spustiti na oko 26.500 eura. Osnovna verzija kreće od 19.990 eura.

Peugeot 2008 Hybrid nije savršen. Traži privikavanje na svoj neobični kokpit i krije nekoliko detalja koji djeluju kao da su ostali zaglavljeni u prošlom desetljeću. No, teško mu je zamjeriti kad izgleda ovako dobro, vozi se ovako ugodno i pritom ne troši kao da sutra ne postoji. Ima karakter, ima šarm i, što je danas rijetkost, nije dosadan. Upravo zato i jest jedan od najprodavanijih SUV-ova u Europi.