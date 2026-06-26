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Zvijezda hit serije o hororu slave: 'Mama me naučila gladovati, a industrija je pljeskala'

Zvijezda hit serije o hororu slave: 'Mama me naučila gladovati, a industrija je pljeskala'
Foto: Joe Martinez/PictureLux/Profimedia
Njezina priča počinje sa šest godina, kada ju je majka Debra, i sama s neostvarenim glumačkim ambicijama, gurnula u svijet audicija.
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Glumica Jennette McCurdy, koja danas slavi 34. rođendan, bila je jedno od najprepoznatljivijih lica dječje televizije, zvijezda megapopularne Nickelodeonove serije "iCarly". Dok su se milijuni smijali njezinom liku Sam Puckett, McCurdy je iza kulisa proživljavala traumu koja ju je gotovo stajala života. U svojim brutalno iskrenim memoarima, otkrila je mračnu stranu dječje slave - svijet u kojem je zlostavljanje bilo prerušeno u ljubav, a poremećaji u prehrani bili su put do uspjeha.

Danas, McCurdy je potpuno posvećena pisanju. Njezini memoari postali su bestseler, a nedavno je objavila i svoj prvi roman. Pronašla je novi identitet i svoje "pleme" u književnom svijetu. Njezina priča snažna je poruka da je potpuni oporavak moguć i da je najveća sloboda u preuzimanju kontrole nad vlastitom pričom.

 

 

26.6.2026.
21:44
Hot.hr
Dave Bedrosian/Zuma Press/Profimedia
NickelodeonSerijePoremećaji PrehraneAriana GrandeDjecje Zvijezde
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