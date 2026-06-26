Biblija zabranjuje ove 23 svakodnevne stvari: Neke od njih su vrlo čudne i neobične

Biblija tisućljećima služi kao temeljni izvor moralnih i duhovnih smjernica. No, osim univerzalnih načela poput Deset zapovijedi, njezine stranice kriju i brojne specifične zakone koji su regulirali svaki aspekt svakodnevnog života drevnih Izraelaca.

Od prehrane i odijevanja do osobne higijene i društvenih odnosa, ovi propisi danas se čine neobičnima, a njihova primjena predmet je neprestanih teoloških rasprava.

Dok su neke zabrane očito vezane uz davni povijesni kontekst, druge pokreću pitanja o svojoj relevantnosti u suvremenom svijetu, otkrivajući duboku mudrost, ali i kulturološke specifičnosti koje su oblikovale vjerničke zajednice. U galeriji saznajte koje 23 svakodnevne stvari Biblija zabranjuje.