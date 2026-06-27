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KUPCI SU ZGROŽENI /

Ovi dostavljači zaslužili su definitivni otkaz: To što su napravili s hranom je prestrašno

Ovi dostavljači zaslužili su definitivni otkaz: To što su napravili s hranom je prestrašno
Foto: Reddit
Dostave su danas postale iznimno praktičan dio svakodnevice – omogućuju nam da u svega nekoliko klikova dobijemo obrok, namirnice ili druge potrepštine na kućni prag, štedeći vrijeme i olakšavajući užurban ritam života. Ipak, uz tu praktičnost dolaze i određeni izazovi. Ponekad se dogode pogreške u narudžbi, kašnjenja ili nesporazumi u komunikaciji, a u rijetkim slučajevima dolazi i do neugodnih situacija poput nepažljivog rukovanja hranom tijekom dostave.
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Sigurno ste se barem jednom susreli s neugodnim iskustvom s dostavom hrane, ili ste barem čuli slične priče od prijatelja i poznanika. Iako većina dostavljača svoj posao obavlja korektno i profesionalno, povremeno se pojave situacije koje izazovu nezadovoljstvo i podignu puno prašine među korisnicima.

Na Redditu smo pronašli niz primjera neugodnih i šokantnih iskustava s dostavom hrane, koje su korisnici rado (i s puno frustracije) podijelili. Izdvojili smo 20 najgorih slučajeva koji su posebno privukli pažnju javnosti.

Među njima se nalaze priče od onih u kojima je hrana stigla polupojedena ili neuredno zapakirana, do slučajeva gdje je dostava bila oštećena, bačena ili potpuno uništena prije nego što je stigla do kupca.

27.6.2026.
6:59
Webcafe.hr
Reddit
DostavaHranaGrozno
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