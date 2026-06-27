Ovi dostavljači zaslužili su definitivni otkaz: To što su napravili s hranom je prestrašno

Sigurno ste se barem jednom susreli s neugodnim iskustvom s dostavom hrane, ili ste barem čuli slične priče od prijatelja i poznanika. Iako većina dostavljača svoj posao obavlja korektno i profesionalno, povremeno se pojave situacije koje izazovu nezadovoljstvo i podignu puno prašine među korisnicima.

Na Redditu smo pronašli niz primjera neugodnih i šokantnih iskustava s dostavom hrane, koje su korisnici rado (i s puno frustracije) podijelili. Izdvojili smo 20 najgorih slučajeva koji su posebno privukli pažnju javnosti.

Među njima se nalaze priče od onih u kojima je hrana stigla polupojedena ili neuredno zapakirana, do slučajeva gdje je dostava bila oštećena, bačena ili potpuno uništena prije nego što je stigla do kupca.