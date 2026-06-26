Ogromna promjena za Zagrepčane: Pogledajte što je preko noći osvanulo u Savskoj

Tijekom noći na petak na Savskoj cesti u Zagrebu postavljene su barijere koje će vozače sprječavati da krše žutu traku za javni prijevoz.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u četvrtak je na konferenciji za medije poručio da će barijere u Savskoj ubrzati tramvaje za oko 50 posto. Naglasio je da je riječ o jednom od najvažnijih prometnih koridora u gradu, kroz koji prolazi osam od 15 tramvajskih linija.

Tomašević je istaknuo i da će se barijere postaviti u četvrtak navečer i u idućih nekoliko noći, na dionici od Veslačke do Frankopanske ulice. Nakon što se postave, žutom trakom više neće smjeti prometovati ni taksisti.

"Žuta traka na Savskoj postoji 45 godina. Znači prije 45 godina je gradska vlast donijela odluku da se odvoji tramvajski od automobilskog prometa kako bi bio nesmetan i kako bi mogao postizati najveću moguću brzinu", objasnio je gradonačelnik, koji je upozorio na procjene da se upravo u Savskoj najviše krši pravilo žute trake te da automobili produžuju vrijeme putovanja tramvaja za oko 50 posto.

Snažna podrška Zagrepčana

"Ovim potezom želimo postići da se svi oni koji poštuju pravila napokon prestanu osjećati kao naivci”, dodao je Tomašević.

Naveo je i kako ovaj potez ima snažnu podršku građana, navevši kako 83 posto Zagrepčana podržava kažnjavanje ulaza u žutu traku. Istaknuo je i kako se, uz postavljanje barijera, taksijima ukida mogućnost korištenja tramvajskog koridora.

U galeriji pogledajte prizore iz Savske.