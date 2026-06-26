Uznemirujuće satelitske snimke: Ovo je Venezuela prije i poslije katastrofe

Broj žrtava u dva uzastopna potresa u Venezueli porastao je na 235, objavilo je ministarstvo zdravstva u glavnom gradu Caracasu kasno u četvrtak.

Dva snažna potresa jakosti 7,2 i 7,5 stupnjeva Richterove ljestvice potresla su sjevernu i središnju Venezuelu u srijedu, u razmaku od samo 39 sekundi.

Najmanje 4300 ljudi ozlijeđeno je u potresima, rekao je ministar zdravstva Carlos Alvarado u intervjuu za državnu televiziju.

"Nažalost, primili smo oko 235 pacijenata koji su stigli bez vitalnih znakova ili su preminuli dok su stizali u naše zdravstvene centre", rekao je Alvarado. "Bolnice su pune pacijenata, a imamo i poljske bolnice."

Urušile se zgrade

Međunarodni timovi za pomoć pripremaju se za raspoređivanje u Venezuelu s ponudama podrške iz zemalja diljem svijeta. Njemačka, Švicarska, Francuska, Španjolska i Meksiko su među onima koji šalju spasioce u potragu za preživjelima.

Šteta je bila posebno velika u saveznoj državi La Guaira na karipskoj obali. Prema riječima dužnosnika, zgrade su se urušile i u glavnom gradu Caracasu i u drugim regijama.

Satelitske snimke zabilježile su prizore prije i poslije potresa. Više pogledajte u galeriji.