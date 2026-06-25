Najpoznatija gimnastičarka otkrila istinu o estetskim zahvatima: 'Bile su mi do vrata'

Gimnastička zvijezda Simone Biles poznata je po iskrenosti, nedavno je otišla korak dalje. U videu na TikToku otvoreno je progovorila o estetskim zahvatima, potvrdivši nagađanja i detaljno opisavši operacije, svoje razloge te bolan oporavak, što je potpuna suprotnost uljepšanim pričama na društvenim mrežama.

Tri operacije i igra pogađanja s obožavateljima

Sve je počelo videom u kojem je 28-godišnja Biles otkrila da se podvrgnula trima estetskim zahvatima, pozvavši pratitelje da pogađaju o kojima je riječ. "Imala sam tri estetske operacije, a za dvije od njih nikada ne biste pogodili", rekla je i pokrenula lavinu komentara. Ubrzo je riješila misterij. Potvrdila je da je riječ o donjoj blefaroplastici za uklanjanje nasljednih podočnjaka, koje je u šali nazvala "Biles vrećicama". Drugi, gotovo neprimjetan zahvat, bila je rekonstrukcija ušne resice koja joj je puknula u djetinjstvu. Za treći i najočitiji zahvat - povećanje grudi - isprva je samo ostavila emoji trešnje, potvrdivši ono o čemu se dugo nagađalo.

Sve o novim grudima: 'Isprva su izgledale kao da su od vanzemaljca'

Biles je kasnije podijelila sve detalje o povećanju grudi. Operaciju je 16. lipnja obavila dr. Kriti Mohan u Houstonu, a odlučila se za silikonske implantate od 310cc, visokog profila, postavljene ispod mišića. Njezina prva reakcija nakon operacije bila je šok. "Bile su mi do vrata. Poludjela sam i rekla doktorici da ih izvadi, jer su isprva izgledale kao da su od vanzemaljca", iskreno je priznala. S vremenom su se implantati ipak smjestili, a Biles je danas prezadovoljna rezultatom, ističući da sada "izgledaju savršeno".

Bolna istina o oporavku

Možda najvažniji dio njezine ispovijesti bio je brutalno iskren opis oporavka, čime je stala na kraj uljepšanim pričama. "Svi su lagali", započela je. "Govore: 'Odmah nakon operacije išla sam u kino i šoping.' Nema šanse! Ja se nisam mogla sama pomaknuti." Otkrila je da joj je suprug Jonathan Owens morao fizički pomagati da ustane iz kreveta i odvesti je u kupaonicu. Zbog jakih bolova uzela je puna dva tjedna za oporavak. "Oporavak je bio grub. Ne u smislu komplikacija, nego zbog bolova prvih dana", objasnila je, pružajući realniju sliku onoga što žene mogu očekivati.

Zašto je odlučila sve podijeliti?

Biles je naglasila da odluka o operacijama nije proizašla iz nesigurnosti. "Ne radi se o tome da mi se nije sviđalo kako izgledam. Riječ je o tome da se osjećate dobro u svojoj koži i volite sebe", objasnila je u intervjuu za People. Njezina glavna motivacija za otvorenost jest borba protiv nerealnih standarda ljepote. Smatra da je borba s osjećajima bliža publici od osvajanja olimpijskih medalja. "Ono s čime se ljudi mogu poistovjetiti jest kako se osjećamo i što prolazimo", izjavila je. Svojom pričom želi poručiti mladim djevojkama da se ne trebaju sramiti i da imaju pravo na vlastite izbore.

Otvorenost Simone Biles, pa i o lošem iskustvu s botoksom zbog kojeg joj je "obrva nekontrolirano letjela u zrak", više je od puke znatiželje. To je podsjetnik da iza savršenih fotografija stoje stvarna iskustva, i dobra i bolna. Njezina je poruka jasna: najvažnije je voljeti sebe i donositi odluke isključivo zbog sebe.