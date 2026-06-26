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U zavodljivoj čipki i korzetu 'posramljuje' i mlađe: Shania Twain (60) prkosi godinama

U zavodljivoj čipki i korzetu 'posramljuje' i mlađe: Shania Twain (60) prkosi godinama
Foto: MPNC/Backgrid USA/Profimedia
Shania Twain nastupila je kao predgrupa Harryju Stylesu na stadionu Wembley, gdje je privukla veliku pozornost publike i medija.
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Shania Twain, 60-godišnja country pop ikona, na koncertima na stadionu Wembley gdje je nastupala kao predgrupa Harryju Stylesu (32) privukla je ogromnu pažnju ne samo glazbom, nego i svojim odvažnim modnim izdanjima. Na pozornici se pojavljivala u zavodljivim kombinacijama poput čipkastih haljina, korzeta, svjetlucavih kostima i mini haljinica, a njezini lookovi u crnim i prozirnim materijalima, kao i upečatljivi Dolce & Gabbana outfiti, izazvali su burne reakcije publike i društvenih mreža. Dok su jedni hvalili njezinu hrabrost i izgled, drugi su smatrali da su neki od stajlinga “previše za njezine godine”.

Iza svega, Shania ističe da njezin izgled nije slučajan, nego rezultat stroge discipline i načina života koji održava godinama. Sebe opisuje kao “sportašicu” te uoči nastupa prakticira gotovo isključivo tekuću prehranu i smoothieje od zelenog povrća, dok nakon koncerata ne skriva da uživa u opuštenijoj hrani i čaši šampanjca. Naglašava da se ne odriče uživanja, ali pazi na kvalitetu i ravnotežu, a ključ svega vidi u disciplini i osjećaju kontrole nad vlastitim tijelom.

26.6.2026.
6:39
Hot.hr
MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia
Shania TwainHarry StylesKoncertNastupSeksi Izdanja Zvijezda
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