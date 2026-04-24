Zvone svadbena zvona? Zoë Kravitz i Harry Styles zaručeni: 'On je potpuno opčinjen'

Nakon fotografija koje su preplavile internet i pokrenule lavinu nagađanja, čini se da su glumica Zoë Kravitz i pop zvijezda Harry Styles svoju ljubav podigli na novu razinu. Kako prenosi Page Six, par je navodno – zaručen.

Izvor blizak paru tvrdi da je pjevač potpuno zaljubljen.

“On je potpuno opčinjen njome. Skočio bi s litice za nju,” rekao je izvor, dodajući kako je Zoë zbog svega “na sedmom nebu.”

Prema istom izvoru, vijest o zarukama nije iznenadila njihov bliski krug prijatelja.

“Nitko iz njihova društva nije iznenađen,” tvrdi izvor.

Fotografije pokrenule glasine o zarukama

Priče o zarukama počele su kružiti proteklog vikenda kada je 37-godišnja Zoë snimljena kako ljubi 32-godišnjeg Harryja, a pažnju je ukrao i blistavi prsten na njezinoj ruci. Upravo je taj detalj dodatno rasplamsao nagađanja o velikom koraku u njihovoj vezi.

Iako se par zasad nije oglasio, strani mediji već bruje o mogućem vjenčanju.

Od tajne romanse do velike ljubavi

Zoë i Harry prvi su put povezani u kolovozu 2025. kada su viđeni u romantičnoj šetnji Rimom, držeći se pod ruku. Istog mjeseca paparazzi su ih uhvatili i tijekom strastvenih poljubaca u Londonu.

Vrlo brzo pojavile su se tvrdnje da nije riječ o prolaznoj romansi. “Čini se kao da su od nule došli do sto u vrlo kratkom vremenu,” rekao je tada izvor za Page Six.

Dodao je i kako Harry ne bi javno pokazivao vezu da mu nije ozbiljno stalo.

Do siječnja 2026. njihova veza navodno je postala vrlo ozbiljna, a izvori su tvrdili da je Zoë bliskim prijateljima govorila kako je Harry “njezina srodna duša.”

Ljubav daleko od očiju javnosti

Iako su oboje svjetske zvijezde, svoju su romansu uglavnom držali podalje od reflektora. Povremeno su fotografirani tijekom šetnji Brooklynom, a prošlog mjeseca viđeni su kako se drže za ruke na ulasku na after party emisije Saturday Night Live, koju je Harry tada vodio.

Par se od početka trudi vezu čuvati privatnom, što je samo dodatno pojačalo interes javnosti.

Burna ljubavna prošlost

Zoë Kravitz iza sebe ima brak s glumcem Karlom Glusmanom, za kojeg se udala 2019., a razveli su se već krajem 2020. Nakon toga bila je u vezi s Channingom Tatumom, s kojim se zaručila 2023., no par je prekinuo godinu kasnije.

Harry Styles također ima dugu listu slavnih bivših partnerica, među kojima su Taylor Russell, Olivia Wilde, Kendall Jenner i Taylor Swift. Zanimljivo, samo dva mjeseca prije nego što je povezan sa Zoë, viđen je kako se ljubi s londonskom producenticom Ellom Kenny na festivalu Glastonbury.

Nova celebrity bajka?

Ako su glasine točne, Zoë i Harry mogli bi uskoro postati jedan od najpraćenijih celebrity bračnih parova. A sudeći prema riječima bliskih izvora, njihova ljubavna priča već sada djeluje kao moderna bajka.

