Down Under: One su ukrale show na SP-u! Evo što su radile, kamera sve snimila

Svjetsko nogometno prvenstvo se zahuhtava, a samim time i emocija i strast ženske navijačke populacije prema nogometu sve je veća, sve jača...

Dva nova dana Svjetskog prvenstva, 14. dan i 15., donijela su još jednu galeriju prizora s tribina, gdje su u prvom planu bile navijačice iz različitih dijelova svijeta koje su još jednom pokazale da nogomet daleko nadilazi samu igru. Među najzapaženijima bile su Australke koje su svojom energijom, strašću i neprekidnom podrškom reprezentaciji privukle poglede kamera i publike.

Posebno se ističu dvije Australke sa šalom Australije kojeg su zajedničkim snagama ponosno pokazale na utakmici između Australije i Paragvaja. Njihova strast i glasno bodrenje stadione su pretvarali u more boja i ritma, stvarajući atmosferu koja se dugo pamti.

Posebnu pažnju privukle su i navijačice Curacaoa, čija je mala, ali glasna skupina unijela dozu egzotike i vedrine na tribine. S druge strane, kamera je zabilježila i misterioznu navijačicu Turske pri dolasku na stadion. U jednostavnom, ali elegantnom izdanju, u trenutku koji je brzo postao viralan među gledateljima. Jednako tako, objektivi nisu zaobišli ni navijačicu Meksika, koja je u šarenilu boja i zastava unijela prepoznatljivu latinoameričku energiju. Inače, navijačice Meksika prisutne su skoro pa na svakoj utakmici SP-a u Meksiku u dresu svoje zemlje. Naravno, kakav bi to dan na SP-u u Sjevernoj Americi bio bez Amerikanki.

Na tribinama su se još u srijedu navečer istaknule i dvije navijačice Bosne i Hercegovine, koje su u prepoznatljivim obilježjima svoje reprezentacije s ponosom bodrile svoje igrače. Njihove emocije, od nervoze do euforije, još jednom su podsjetile koliko nogomet na Svjetskom prvenstvu spaja ljude, bez obzira na jezik, kulturu ili udaljenost. U toj raznolikosti lica i zastava, zajednički nazivnik ostaje ist. Strast prema igri koja svijet povezuje u jednom trenutku.