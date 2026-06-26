Japan prošao u osminu finala, no svijet priča o onome što se dogodilo nakon sučevog zvižduka

Japan i Švedska odigrali su 1:1 u ključnoj utakmici Svjetskog prvenstva, rezultatom koji je obje momčadi odveo u osminu finala. No, dok su igrači dijelili bodove, na tribinama stadiona u Dallasu odigravala se sada već legendarna priča. Dok su deseci tisuća navijača hrlili prema izlazima, stotine Japanaca ostalo je na svojim mjestima, mirno vadeći plave vreće za smeće.

Utakmica je bila taktičko nadmetanje, no Japan je prvi poveo deset minuta nakon početka drugog dijela golom Daizena Maede. Slavlje nije dugo trajalo. Samo sedam minuta kasnije, Anthony Elanga je fantastičnim udarcem izjednačio na 1:1. Do kraja susreta, japanski vratar Zion Suzuki s nekoliko je ključnih obrana sačuvao bod vrijedan prolaska. Ovim remijem Japan je potvrdio drugo mjesto u skupini F i zakazao dvoboj protiv moćnog Brazila u osmini finala.

Ono što je uslijedilo nakon zvižduka ponovno je postalo globalni fenomen. Slike japanskih navijača koji čiste tribine brzo su se proširili društvenim mrežama, izazivajući divljenje. Ovaj čin nije novost; postao je njihov zaštitni znak od Rusije 2018. i Katara 2022. Prizori navijača koji skupljaju otpatke, bez obzira na ishod, duboko su ukorijenjeni u japanskoj kulturi. Praksa se temelji na konceptu souji, svakodnevnom čišćenju koje je dio školskog obrazovanja. Djeca u Japanu sama čiste svoje učionice, učeći se kolektivnoj odgovornosti. "Za Japance je to normalna stvar", izjavio je ranije izbornik Hajime Moriyasu. "Kada napuštate neko mjesto, morate ga ostaviti čišćim nego što je bilo prije." To je filozofija koja nadilazi sport i postaje moćna globalna poruka o poštovanju.

Ipak, priča ima i složeniju pozadinu koja je uglavnom nepoznata međunarodnoj javnosti. Neke od plavih vreća koje su navijači koristili imale su natpis "Japan Pride", slogan povezan s kontroverznim nacionalističkim poduzetnikom koji u svojim knjigama negira japanske ratne zločine. Iako mnogi navijači vjerojatno nisu svjesni te povezanosti, ova je činjenica potaknula rasprave na društvenim mrežama u samom Japanu. Usto, dok svijet hvali njihovu javnu urednost, u Japanu je postao viralan post s porukom "Učini to i kod kuće". Satirična objava usporedila je navijača koji čisti stadion s istim muškarcem koji kod kuće ignorira kućanske poslove, prepuštajući ih supruzi. Kritika cilja na golemi nesrazmjer u neplaćenom kućanskom radu, gdje prema podacima OECD-a japanski muškarci obavljaju najmanje kućanskih poslova među razvijenim zemljama.

Unatoč ovim internim debatama, poruka koju japanski navijači šalju svijetu ostaje snažna. Njihov primjer već je potaknuo navijače drugih zemalja, poput Škota i Engleza, da slijede njihov primjer. Japan je u Dallasu ostvario dvostruku pobjedu: osigurao je nastavak natjecanja, ali i još jednom podsjetio svijet da se najveće pobjede ponekad ne odnose samo na rezultat na semaforu.