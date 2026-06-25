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Vruće izdanje nasljednice Pamele Anderson: U badiću pokazala figuru, ali sve je nasmijao jedan detalj

Vruće izdanje nasljednice Pamele Anderson: U badiću pokazala figuru, ali sve je nasmijao jedan detalj
Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia
Američka manekenka i glumica Brooks Nader (29) snimala je dodatne scene na plaži u Malibuu za povratak legendarne serije 'Baywatch'.
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Brooks Nader (29), nova zvijezda nadolazećeg Baywatcha, snimala je scene na plaži u Malibuu u legendarnom crvenom kupaćem kostimu. Atraktivna manekenka i glumica, koju mnogi već nazivaju nasljednicom Pamele Anderson, plijenila je poglede svojim seksepilom i isklesanom figurom. Iako je pred kamerama izgledala besprijekorno, fotografi su tijekom pauze uhvatili i detalj koji gledatelji neće vidjeti na malim ekranima.

25.6.2026.
17:26
Hot.hr
TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia
BaywatchBrooks Nader
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