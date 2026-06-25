Vruće izdanje nasljednice Pamele Anderson: U badiću pokazala figuru, ali sve je nasmijao jedan detalj

Brooks Nader (29), nova zvijezda nadolazećeg Baywatcha, snimala je scene na plaži u Malibuu u legendarnom crvenom kupaćem kostimu. Atraktivna manekenka i glumica, koju mnogi već nazivaju nasljednicom Pamele Anderson, plijenila je poglede svojim seksepilom i isklesanom figurom. Iako je pred kamerama izgledala besprijekorno, fotografi su tijekom pauze uhvatili i detalj koji gledatelji neće vidjeti na malim ekranima.