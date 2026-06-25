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Odrasli su pred kamerama: Kako danas izgledaju glumci i glumice koje pamtimo kao djecu?

Odrasli su pred kamerama: Kako danas izgledaju glumci i glumice koje pamtimo kao djecu?
Foto: Profimedia
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Godine prolaze, a neka filmska i televizijska lica zauvijek ostanu urezana u sjećanju upravo onakva kakva smo ih prvi put upoznali – kao bebe ili djecu. Mnogi od njih prve su uloge ostvarili još u najranijoj dobi, odrastajući pred kamerama i pred očima publike diljem svijeta. Dok su neki nastavili uspješne glumačke karijere, drugi su se povukli iz svijeta filma, posvetili obitelji, obrazovanju ili sasvim drugačijim zanimanjima. Donosimo vam galeriju nekadašnjih dječjih zvijezda koje pamtimo iz kultnih filmova i serija te otkrivamo kako danas izgledaju i čime se bave.

25.6.2026.
20:32
Hot.hr
Profimedia
Filmovi I SerijeDjecaGlumciBebe
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