FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RAZORENA POTRESOM /

Tko zapravo vlada Venezuelom? Stručnjak otkrio najnasilniji i najnepredvidljiviji element

Tko zapravo vlada Venezuelom? Stručnjak otkrio najnasilniji i najnepredvidljiviji element
×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Višegodišnja obnova Venezuele koštati će desetke milijardi dolara

26.6.2026.
7:53
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Dva razorna potresa pogodila su Venezuelu i strahuje se da su poginule tisuće ljudi. Ekonomska šteta mogla bi biti i do 100 milijardi dolara. 

Izvanredno stanje u zemlji proglasila je vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodríguez, a američki predsjednik Donald Trump je odmah na objavio da su Sjedinjene Države spremne, voljne i spsobne pomoći "sjajnim prijateljima".

Takve Trumpove riječi prije šest mjeseci ne bi bile moguće. Početkom godine američka vojska pokrenula je operaciju u kojoj je otet predsjednik Nicolasa Maduro i njegova supruga. Prevezeni su u New York, gdje su optuženi za narkoterorizam.

Pitanje koje je od tada ostalo bez jasnog odgovora, a sada je iznimno važno -  tko zapravo vlada Venezuelom?

Četiri stupa koalicije

Formalni odgovor glasi: Delcy Rodríguez, nekadašnja potpredsjednica, koju je vrhovni sud postavio za vršiteljicu dužnosti predsjednice dan nakon Madurova odlaska. No stvarnost je složenija.

Politolog Salvador Santino Regilme s Leiden Sveučilišta u Nizozemskoj kaže da "stvarna vlast u ovom slučaju leži unutar vladajuće koalicije, a ne u jednoj osobi na jednoj funkciji." 

Ta koalicija ima četiri stupa. Rodríguez drži izvršnu vlast i diplomatsko lice prema Washingtonu. Njezin brat Jorge Rodríguez kontrolira parlament. Ministar obrane Vladimir Padrino López drži vojsku. I Diosdado Cabello, ministar unutarnjih poslova, kontrolira policiju i naoružane ulične milicije poznate kao colectivos.

Venezuelski vojni strateg José García opisao je Cabella kao "najnasilniji i najnepredvidljiviji element venezuelanskog režima". I on je pod američkom optužnicom za narkoterorizam pa Washington nudi 25 milijuna dolara nagrade za informacije o njegovu uhićenju. Ministarsku dužnost, međutim, vrši slobodno. 

Međunarodna krizna skupina (ICC) upozorila je u siječnju da bi "Rodríguezovi bi mogli biti svrgnuti u svakom trenutku kada frakcije s oružjem to odluče".

Ovisni o Americi 

Naftni novac razjašnjava strukturu moći bolje od bilo čega. Plaćanja za venezuelansku naftu ne idu izravno Venezueli - prolaze kanalima koje nadgledaju Amerikanci i deponiraju se na ograničeni račun u Kataru.

Venezuela mora podnositi mjesečne zahtjeve za odobrenje troška: plaće učitelja, policije, zdravstvenih radnika. "Venezuela kaže koliko im treba, mi odobrimo", rekao je državni tajnik Marco Rubio

ICC to je sažeo u jednoj rečenici: "Delcy Rodríguez sada vodi vladu koja radi s Washingtonom pod prijetnjom daljnje vojne akcije ako ne ispunjava američke zahtjeve." 

Trump je u ožujku Rodríguez nazvao "predsjednicom" i pohvalio njezinu administraciju bez obzira što je nitko nije izabrao na tu funkciju.

Oporba, čiju je kandidatkinju Maríu Corinu Machado, nositeljicu Nobelove nagrade za mir, Trump u siječnju opisao kao osobu koja "nema dovoljan broj pristaša ni poštovanje unutar zemlje", ostaje politički marginalizirana iako anketa iz svibnja pokazuje da bi 82,6 posto Venezuelanaca glasalo za Machado, a samo 4,5 posto za Rodríguez. 

WOLA, Washingtonski ured za latinoameričke studije, zaključio je u svom izvješću iz ožujka: "Čak i ako bi se ovo moglo nazvati tranzicijom, na ovom je stadiju nemoguće označiti je 'demokratskom'. Struktura autoritarne vlasti, konsolidirana pod Madurom, i dalje je tu".

Obnova - golem izazov

Obnova od razornog potresa normalno je složen i dugotrajan poduhvat za bilo koju državu.

Za Venezuelu kakva je danas - bez izabranog predsjednika, s naftnim prihodima pod američkim nadzorom, s ekonomijom koja tek izlazi iz višegodišnje hiperinflacije i s 7,9 milijuna Venezuelanaca koji su napustili zemlju od 2014. - to je gotovo nepremostiv izazov. 

CNN je u analizi zaključio da je potres "ključni test za Trumpovu koncepciju strane pomoći" te da Venezuela "ostaje u užasnom stanju nakon godina sankcija koje su nagrizale zdravstveni sustav i infrastrukturu - upravo ono što sada mora funkcionirati kako bi se spasili životi." 

Višegodišnja obnova koštati će desetke milijardi dolara. Ona zahtijeva suverenu vladu s demokratskim legitimitetom, fiskalnim kapacitetom i administrativnim aparatom koji Venezuela - ma tko je formalno vodio - trenutno nema.

VenezuelaPotresDonald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike