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LJETNI GUŠT /

Pogledajte kako se uživalo na plažama u Rijeci

Pogledajte kako se uživalo na plažama u Rijeci
Foto: riportal
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Riječke su plaže bile su jučer prepune onih koji su odlučili maksimalno iskoristiti tople ljetne sate i uloviti još malo morskog zraka prije najavljenog naoblačenja. Kako možete vidjeti na fotografijama koje je objavio Riportal, kupači svih generacija pohrlili su prema moru kako bi napunili baterije, a opuštena atmosfera i lagani ljetni povjetarac stvorili su savršenu kulisu za bijeg od svakodnevnih briga i ljetne sparine.

Iako prognoza najavljuje promjenu vremena i pad temperature, na licima posjetitelja vidio se samo čisti užitak u zadnjim trzajima sunčanih dana. Dok su jedni kratili vrijeme plivanjem i sunčanjem, drugi su jednostavno uživali u opuštenim razgovorima na obali, stvarajući kadrove prave ljetne idile u kojima se osjeti onaj prepoznatljiv, ležerni ritam grada koji teče.

16.7.2026.
17:45
Hot.hr
riportal
RijekaPlažeKupanjeLjeto
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