Napadač koji je prošle sezone 'eksplodirao' i dobio pretpoziv Dalića mijenja klub?

Bivši igrač Hajduka i Celja, Franko Kovačević, mogao bi nakon samo pola godine otići iz mađarskog Ferencvaroša i otići put istoka.

To je vijest koju je donio stručnjak za transfere Lorenzo Lapore koji se specijalizira za naše tržište. On piše kako su se za Kovačevića zainteresirala dva turska kluba, a dodao je i kako postoji interes iz Saudijske Arabije.

Kovačević je dvadesetšestogodišnji napadač koji je karijeru počeo u Hajduku. Ondje se nije naigrao, pa je mijenjao dosta klubova da bi se prije godinu dana skrasio u Celju. Ondje je u pola godine koliko je proveo u klubu "eksplodirao". Zabio je 25 pogodaka u 28 utakmica što mu je donijelo i pretpoziv u reprezentaciju, ali i tri milijuna eura težak transfer u mađarski Ferencvaroš.

No, dolaskom u Ferencvaroš Kovačević je prebačen na klupu te je za sada odigrao 17 utakmica za mađarski klub prilikom čega je postigao šest pogodaka. U Mađarskoj izgleda nisu zadovoljni takvim brojkama, a vjerojatno ni sam Kovačević nije zadovoljan minutažom, pa se rastanak čini kao najbolja opcija.

Ako se transfer uistinu desi, Kovačeviću će to biti već 11. klub u seniorskoj karijeri.

𝗘𝗫𝗖𝗟 𝗜𝗻𝗳𝗼: two Turkish clubs, from Super League, have made an official bid for Franko Kovacevic of Ferencvaros.



Saudi clubs are enquiring too.@SVFootball_eu | @BalkansSports_ pic.twitter.com/M5KBES6vlC — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 16, 2026