Strani turist krenuo na Biokovo u natikačama: HGSS satima pješačio do njega

U srijedu u 18.30 sati HGSS Stanica Makarska zaprimila je poziv stranog državljanina koji se izgubio na području Sutvida iznad Živogošća, na nadmorskoj visini od oko 1050 metara, izvijestili su.

Foto: Facebook/HGSS Makarska/Screenshot

Muškarac je prijavio da je zbog visokih temperatura i nedostatka vode dehidrirao, osjeća izrazitu malaksalost te više nije u mogućnosti sigurno nastaviti kretanje niti pronaći put.

Na intervenciju su odmah upućena četiri spašavatelja, a zbog zahtjevnosti terena ubrzo su im se pridružila još četiri člana HGSS Stanice Makarska. Nakon više sati noćnog uspona, spašavatelji su u 22.50 sati došli do unesrećenog.

Krenuo u natikačama

Na mjestu događaja pružili su mu prvu pomoć te je nakon odmora i rehidracije, u pratnji spašavatelja, započeo silazak prema vozilu.

Akcija je uspješno završena u 2.50 sata, povratkom svih sudionika.

"Ponovno apeliramo na sve posjetitelje Biokova da prije odlaska u planinu dobro isplaniraju izlet. U ljetnim mjesecima potrebno je ponijeti dovoljnu količinu vode, izbjegavati najtopliji dio dana te koristiti odgovarajuću planinarsku obuću. U ovom slučaju unesrećeni je na zahtjevnu planinsku stazu krenuo u natikačama, što je dodatno povećalo rizik i otežalo njegovo kretanje", naglasili su iz HGSS-a.