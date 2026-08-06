Strani turist krenuo na Biokovo u natikačama: HGSS satima pješačio do njega
Muškarac je prijavio da je zbog visokih temperatura i nedostatka vode dehidrirao, osjeća izrazitu malaksalost te više nije u mogućnosti sigurno nastaviti kretanje niti pronaći put
U srijedu u 18.30 sati HGSS Stanica Makarska zaprimila je poziv stranog državljanina koji se izgubio na području Sutvida iznad Živogošća, na nadmorskoj visini od oko 1050 metara, izvijestili su.
Muškarac je prijavio da je zbog visokih temperatura i nedostatka vode dehidrirao, osjeća izrazitu malaksalost te više nije u mogućnosti sigurno nastaviti kretanje niti pronaći put.
Na intervenciju su odmah upućena četiri spašavatelja, a zbog zahtjevnosti terena ubrzo su im se pridružila još četiri člana HGSS Stanice Makarska. Nakon više sati noćnog uspona, spašavatelji su u 22.50 sati došli do unesrećenog.
Krenuo u natikačama
Na mjestu događaja pružili su mu prvu pomoć te je nakon odmora i rehidracije, u pratnji spašavatelja, započeo silazak prema vozilu.
Akcija je uspješno završena u 2.50 sata, povratkom svih sudionika.
"Ponovno apeliramo na sve posjetitelje Biokova da prije odlaska u planinu dobro isplaniraju izlet. U ljetnim mjesecima potrebno je ponijeti dovoljnu količinu vode, izbjegavati najtopliji dio dana te koristiti odgovarajuću planinarsku obuću. U ovom slučaju unesrećeni je na zahtjevnu planinsku stazu krenuo u natikačama, što je dodatno povećalo rizik i otežalo njegovo kretanje", naglasili su iz HGSS-a.