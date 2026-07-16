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Dinamov sportski direktor pronašao novo pojačanje: Stiže reprezentativac Japana?

Dinamov sportski direktor pronašao novo pojačanje: Stiže reprezentativac Japana?
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Foto: Ken Asakura/AFLO/Profimedia

Riječ je o igraču koji će u listopadu napuniti 24 godine. Može pokriti oba krila, ali i igrati na pozicijama ofenzivnog veznjaka te centralnog napadača.

16.7.2026.
16:17
Sportski.net
Ken Asakura/AFLO/Profimedia
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Prije nekoliko je mjeseci u medijski prostor stigla informacija kako Dinamov sportski direktor Dario Dabac pojačanja traži po Japanu.

Nakon toga se dugo o tome nije pričalo, a onda je u četvrtak kao grom iz vedra neba stigla informacija kako je Dinamo pronašao pojačanje u Zemlji Izlazećeg Sunca i kako se radi o povremenom reprezentativcu Soti Nakamuri. Naime, ta je informacija prvi put objavljena na forumu posvećenom hrvatskom prvaku "Zona Dinama", a da to nije samo priča među navijačima potvrđuju i japanski mediji, koji pišu kako se Nakamura nalazi u Europi, gdje dovršava transfer, ali i 24sata, koji je prenio informaciju.

Riječ je o igraču koji će u listopadu napuniti 24 godine. Može pokriti oba krila, ali i igrati na pozicijama ofenzivnog veznjaka te centralnog napadača. Na Transfermarktu vrijedi 900 tisuća eura, a prošle je sezone u 24 nastupa za Sanfrecce Hiroshimu upisao pet pogodaka i dvije asistencije.

Ako sve pođe po planu, transfer bi uskoro trebao postati služben, a 168 centimetara visoki Japanac s dva nastupa za svoju reprezentaciju trebao bi postati četvrti Japanac u Dinamu nakon Kazuyoshija Miure, Takura Kaneka i Takuye Ogiware.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Dinamo
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