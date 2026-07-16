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Dinamo ostao praznih ruku, Lovro Zvonarek ima novi klub

Dinamo ostao praznih ruku, Lovro Zvonarek ima novi klub
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Foto: Damir Krajac/CROPIX/imago sportfotodienst/Profimedia

Zvonarek karijeru nastavlja u Portugalu

16.7.2026.
14:41
M.G.
Damir Krajac/CROPIX/imago sportfotodienst/Profimedia
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Lovro Zvonarek (21), talentirani hrvatski veznjak novi je igrač portugalskog prvoligaša Estrela da Amadore, službeno je potvrđeno.

Zvonarek je u Portugal stigao iz minhenskog Bayerna i potpisao ugovor do 2029. godine. Financijski detalji posla nisu objavljeni.

U svoj bivši klub Bayern Zvonarek je stigao 2022. iz Slaven Belupa za 1,8 milijuna s reputacijom jednog od najvećih hrvatskih talenata, no u Munchenu nije dobio priliku. Za prvu momčad Bayerna odigrao je tek pet utakmica, a za drugu ekipu je nastupio 39 puta uz učinak od 12 golova i sedam asistencija.

Dinamo ostao praznih ruku, Lovro Zvonarek ima novi klub
Foto: PIUS KOLLER/imago sportfotodienst/Profimedia

Bavarci su ga slali i na posudbe pa je tako igrao i za austrijski Sturm iz Graza te švicarski Grasshoppers.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Ovoga je ljeta Zvonarek bio i na radaru zagrebačkog Dinama, koji je za njega navodno bio jako zainteresiran, no mladi veznjak odlučio je krenuti drugim putem i karijeru nastaviti izvan Hrvatske.

Lovro ZvonarekDinamoPortugalBayern Munchen
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