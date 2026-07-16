Bivši trener Plavih otkrio recept za Thun: 'Dinamo se mora tako ponašati u svakoj utakmici'

Dinamo svoju novu europsku sezonu otvara sljedećeg tjedna u Švicarskoj, utakmicom drugog pretkola Lige prvaka protiv tamošnjeg prvaka Thuna. Iako su "Plavi na papiru apsolutni favoriti, svaka utakmica u Europi je jako izazovna, pogotovo na startu sezone. Očekivanja od prve utakmice, snagu Dinama i opasnosti koje prijete od Thuna za Net.hr je prokomentirao bivši trener kluba s Maksimira Branko Ivanković.

Iako Thun na prvu ne zvuči kao atraktivan ili posebno opasan protivnik, radi se o momčadi koja je prošle sezone napravila pravu senzaciju jer je kao novi prvoligaš odmah osvojio svoj prvi naslov prvaka Švicarske u 128 godina dugoj povijesti.

Foto: ATTA KENARE

"To je momčad koja je tek ušla u prvu ligu i koja ima svojih problema, ali sve je to skupa manje bitno. Bitno je da se Dinamo veže i orijentira na svoje snage, svoju kvalitetu i svoj potencijal koji apsolutno ima", istaknuo je Ivanković na početku i dodao:

"Nema ništa sporno, kao prvak bilo koje zemlje ima određenu kvalitetu i siguran sam da Dinamo neće to doživjeti kao nekakvu laganu utakmicu, nego će ući maksimalno, s maksimalnom pripremom i motivacijom. Jasno da imaju kvalitetu, jer momčad koja kad uđe u ligu osvoji prvo mjesto, to apsolutno treba respektirati".

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Glavna snaga je sačuvani kostur momčadi

Najveći adut Dinama uoči početka nove sezone leži u činjenici da je okosnica šampionske momčadi ostala na okupu. Ne samo da nitko od ključnih igrača nije napustio Maksimir, već je momčad i dodatno osnažena ciljanim pojačanjima.

"Velika je stvar da Dinamo gotovo da nije promijenio momčad koja je bila formirana prošle godine u ovo vrijeme", naglasio je Ivanković.

Naš sugovornik smatra da klub nije ni imao potrebu za velikim promjenama na tržištu:

"Nema potrebe juriti za igračima, nego su doveli dva-tri igrača. To je apsolutno dovoljno da momčad ima jednu dodatnu širinu i da jasno onda ima i jednu dodatnu kvalitetu."

Recept za prolaz

Prva utakmica igra se sljedeći tjedan u Švicarskoj, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Maksimiru. Ključno pitanje je s kakvim pristupom Dinamo treba ući u prvi dvoboj. Ivanković je ponudio jasan recept - igrati bez kalkulacija i s pobjedničkim mentalitetom.

"Mislim da se Dinamo mora držati svoje vizije, svoje filozofije. Voditi računa o tome da su Dinamo velika momčad, da su favoriti i tako se ponašati u svakoj utakmici. Trener, ako želi imati rezultat, mora imati ofenzivni način razmišljanja i biti opasan. Naravno, ne smije se zanemariti ni onaj drugi dio igre, faza obrane, ali Dinamo po meni mora držati se svoje vizije i na tome inzistirati, bez obzira protiv koga se igra", rekao je Ivanković i zaključio:

"Neće biti, naravno, lako ni jednostavno, ali uz tu svoju viziju, filozofiju i kvalitetu, Dinamo je apsolutni favorit. Nogomet nudi masu iznenađenja, ali ne vjerujem u nekakvu spektakularnu stvar koja bi se mogla desiti Dinamu. Čitave pripreme i kadrovska slaganja bila su vezana uz to da se Dinamo plasira u Ligu prvaka".