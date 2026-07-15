Evo tko prijeti Dinamu u trećem pretkolu ako prođu Švicarce

Dinamo za manje od tjedan dana igra svoju prvu utakmicu u novoj sezoni. U utorak, 21. srpnja, Plavi igraju protiv prvaka Švicarske Thuna, a već sada se zna tko bi mogao biti idući protivnik Modrih u kvalifikacijama za Ligu prvaka ako pobijede Švicarce.

Naime, ako Dinamo bude bolji od prvaka Švicarske kroz dvije utakmice, bit će nositelj u trećem pretkolu te bi kao takav trebao igrati protiv jednog od pobjednika ovih parova: Shamrock Rovers – Ararat-Armenia, KuPS Kuopio – Sabah, Hapoel Beer Sheva – Víkingur Reykjavík, Lincoln Red Imps – Mjällby, Universitatea Craiova – Levski Sofia ili KI Klaksvík – Kauno Žalgiris.

[🔵 UCL Q3 projected seeding 🗓️ draw on 20 July]



✅ In champions path we have 4 confirmed pairs on the seeded side and 4 confirmed on the unseeded side.



Seedings are already locked as pairs involving 🇸🇮 Celje and 🇨🇾 Omonia will surely be seeded.



In league path everything is… pic.twitter.com/bh3JtpTj2d — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 15, 2026

Posebno bi zanimljiv bio ogled protiv Sabaha koji vodi bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas, kao i Mjällbyja koji je, kao i Thun, postao prvak svoje države (Švedske) na veliko iznenađenje svih ljubitelja nogometa.

Utakmicu Dinamo - Thun pratite na RTL-u.

Ždrijeb za treće pretkolo održat će se 20. srpnja te će Dinamo već prije svoje prve utakmice znati svog mogućeg protivnika u nastavku lova na najelitnije klupsko natjecanje na svijetu.