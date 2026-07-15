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LIGA PRVAKA /

Evo tko prijeti Dinamu u trećem pretkolu ako prođu Švicarce

Evo tko prijeti Dinamu u trećem pretkolu ako prođu Švicarce
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Plavima prijeti bivši trener Hajduka, ali i švedska senzacija.

15.7.2026.
12:48
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo za manje od tjedan dana igra svoju prvu utakmicu u novoj sezoni. U utorak, 21. srpnja, Plavi igraju protiv prvaka Švicarske Thuna, a već sada se zna tko bi mogao biti idući protivnik Modrih u kvalifikacijama za Ligu prvaka ako pobijede Švicarce.

Naime, ako Dinamo bude bolji od prvaka Švicarske kroz dvije utakmice, bit će nositelj u trećem pretkolu te bi kao takav trebao igrati protiv jednog od pobjednika ovih parova: Shamrock Rovers – Ararat-Armenia, KuPS Kuopio – Sabah, Hapoel Beer Sheva – Víkingur Reykjavík, Lincoln Red Imps – Mjällby, Universitatea Craiova – Levski Sofia ili KI Klaksvík – Kauno Žalgiris.

Posebno bi zanimljiv bio ogled protiv Sabaha koji vodi bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas, kao i Mjällbyja koji je, kao i Thun, postao prvak svoje države (Švedske) na veliko iznenađenje svih ljubitelja nogometa.

Utakmicu Dinamo - Thun pratite na RTL-u.

Ždrijeb za treće pretkolo održat će se 20. srpnja te će Dinamo već prije svoje prve utakmice znati svog mogućeg protivnika u nastavku lova na najelitnije klupsko natjecanje na svijetu.

DinamoThunLiga Prvaka
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