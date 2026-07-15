Što li se to kuha na Maksimiru? Dinamo navodno krenuo po igrača Bayerna

Dinamo za nešto manje od tjedan dana, 21. srpnja, igra svoju prvu službenu utakmicu u novoj sezoni. Kostur momčadi za novu sezonu već je složen, no to ne znači da u Dinamu ne rade na transferima.

Štoviše, u Plavom domu nisu skinuli "nogu s gasa", već su ubacili u višu brzinu i krenuli po igrača Bayerna iz Münchena!? Kako donosi tportal, Dinamo je zainteresiran za Lovru Zvonareka. Riječ je o veznjaku koji može igrati i u sredini i na krilnim pozicijama, a u povijest je ušao kao najmlađi strijelac SHNL-a kada je sa 16 godina i 14 dana zabio za Slaven Belupo protiv Varaždina.

To mu je donijelo transfer u Bayern, iz kojeg je otišao na posudbe u Sturm Graz i Grasshopper, a sada bi se kapetan mini Vatrenih mogao vratiti u Hrvatsku.

Ako se ovaj transfer uistinu i obistini, bit će to nastavak zanimljivog prijelaznog roka u Zagrebu, budući da je Dinamo već doveo desno krilo Barcelone Danija Rodrigueza, a već neko vrijeme radi na dolasku lijevog krila PSG-a Noaha Nsokija.