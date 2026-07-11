Dinamo pojačanje pronašao u redovima europskog prvaka?

Prema pisanju francuskih medija, Dinamo je zainteresiran za dovođenje igrača PSG-a Noaha Nsokija.

Riječ je o devetnaestogodišnjem ofenzivcu koji može pokriti pozicije lijevog krila i ofenzivnog veznog, a koji je prošle sezone za mladu momčad PSG-a odigrao 26 utakmica u kojima je devet puta postigao pogodak i još pet puta bio asistent. Također je dvaput nastupio i za prvu momčad prvaka Europe.

Kako piše L'Equipe, radi se o igraču sjajnih tehničkih predispozicija kojemu je "forte" igra jedan na jedan, a u Dinamo bi trebao stići u potrazi za minutažom, kao što je učinio i Dani Rodriguez iz Barcelone.

Radi se o velikom talentu, jednom od najvećih u PSG-ovoj akademiji koja je posljednjih godina iznjedrila brojne talente. Trener Luis Enrique jako cijeni Nsokija, no zbog velike konkurencije veću minutažu teško da će dobiti pa je Francuz kongoanskih korijena sreću odlučio potražiti drugdje. Osim Dinama, za njega je zainteresirana i portugalska Vitorija iz Guimaraesa.

Devetnaestogodišnje krilo prema Transfermarktu vrijedi milijun eura.