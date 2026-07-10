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Dinamo će opet zaraditi: Evo koliko milijuna stiže na Maksimir, ali i u Barcelonu

Dinamo će opet zaraditi: Evo koliko milijuna stiže na Maksimir, ali i u Barcelonu
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dominguez je ponikao u Barceloninoj La Masiji

10.7.2026.
11:56
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
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Sergi Dominguez na korak je od prelaska u Lazio. Talijanski klub navodno je dogovorio transfer vrijedan oko 12 milijuna eura, a preostale su još samo završne formalnosti.

Od posla bi koristi trebali imati i Dinamo i Barcelona. Katalonski klub je pri njegovom odlasku zadržao 20 posto od buduće prodaje, pa će mu pripasti dio odštete nakon službene potvrde transfera.

 

 

Dominguez je ponikao u Barceloninoj La Masiji, a nakon odlaska na Maksimir nastavio je razvoj i privukao pažnju europskih klubova. Njegove igre uvjerile su Lazio da ga dovede kao pojačanje za budućnost.

Za Dinamo je ovo još jedan dokaz kvalitetnog rada s mladim igračima i sposobnosti stvaranja vrijednosti na tržištu.

DinamoBarcelonaSergi DomínguezTransferLazio
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