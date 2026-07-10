Dinamo će opet zaraditi: Evo koliko milijuna stiže na Maksimir, ali i u Barcelonu

Sergi Dominguez na korak je od prelaska u Lazio. Talijanski klub navodno je dogovorio transfer vrijedan oko 12 milijuna eura, a preostale su još samo završne formalnosti.

Od posla bi koristi trebali imati i Dinamo i Barcelona. Katalonski klub je pri njegovom odlasku zadržao 20 posto od buduće prodaje, pa će mu pripasti dio odštete nakon službene potvrde transfera.

❗️Barcelona are close to receiving extra income from Sergi Domínguez’s move to Lazio.



The Italian club are reportedly close to signing the former La Masia centre-back from Dinamo Zagreb for around €12m.



Barça still hold a 20% sell-on clause on the player.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/kA6fP2p2ia — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 10, 2026

Dominguez je ponikao u Barceloninoj La Masiji, a nakon odlaska na Maksimir nastavio je razvoj i privukao pažnju europskih klubova. Njegove igre uvjerile su Lazio da ga dovede kao pojačanje za budućnost.

Za Dinamo je ovo još jedan dokaz kvalitetnog rada s mladim igračima i sposobnosti stvaranja vrijednosti na tržištu.