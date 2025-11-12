FREEMAIL
SRETNO, MOMCI /

'Olić boysi' love nastavak sjajnog niza: 'Ne trebamo se toliko zamarati s njima'

'Olić boysi' love nastavak sjajnog niza: 'Ne trebamo se toliko zamarati s njima'
Foto: Eibner-pressefoto/marcel Von Fehrn/imago Sportfotodienst/profimedia

Lovro Zvonerek najavio nadolazeću utakmicu hrvatske U21 nogometne reprezentacije

12.11.2025.
16:09
Hina
Eibner-pressefoto/marcel Von Fehrn/imago Sportfotodienst/profimedia
 Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godinu u četvrtak će u Velikoj Gorici odigrati kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo protiv Litve.

Momčad izbornika Ivice Olića nakon uspješnih nastupa protiv Turske i Ukrajine želi nastaviti pobjednički niz i dodatno učvrstiti poziciju u borbi za plasman na Europsko prvenstvo. U rujnu u utakmici s Turskom mladi Vatreni su odigrali 1-1, dok su u listopadu slavili protiv Ukrajine 1-0.

Kapetan reprezentacije Lovro Zvonarek istaknuo je kako momčad s optimizmom dočekuje susret protiv Litve.

"Sigurno da je to jedna dobra momčad, kompaktna, koja već dugi niz godina igra u jednom te istom sistemu, u čvrstom bloku gdje se svi većinom brane, ali ne trebamo se toliko zamarati s njima, nego gledati nas da budemo najbolji i da našu igru, koju smo pokazali protiv Turske i Ukrajine, prenesemo na teren da to bude još bolje i da pobijedimo. To je jedini cilj u toj utakmici", rekao je Zvonarek.

Utakmica se igra na stadionu NK Radnik u Velikoj Gorici s početkomu 17 sati.

Utakmica se igra na stadionu NK Radnik u Velikoj Gorici s početkomu 17 sati.

Hrvatska je trenutano 3. u skupini s četiri boda koliko ima i druga Ukrajina, a prva je Turska s pet bodova.

