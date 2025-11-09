Ivica Olić najavio susrete mlade reprezentacije: 'Vjerujem da ćemo uspješno završiti godinu'

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u nedjelju se okupila u Zagrebu uoči dvije važne utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine protiv Litve u Velikoj Gorici koja će se igrati 13. studenoga te protiv Mađarske u Budimpešti pet dana kasnije.

Uoči tih susreta Hrvatska zauzima drugo mjesto na ljestvici skupine H s četiri boda, jednim manje uz jednu utakmicu manje odigranu od druge Turske, dok i trećeplasirana Ukrajina ima četiri boda, ali iz tri susreta. Četvrta je Mađarska s tri boda iz tri utakmice, dok je Litva na dnu s jednim bodom iz tri utakmice.

"Po prvi put u ovom ciklusu imamo dvije utakmice, ali naš fokus je na ovu prvu, a to je Litva. Iako se radi o autsajderu naše skupine, mi koji smo analizirali kako su oni do sada igrali vidjeli smo da su se u svim utakmicama pokazali kao čvrst protivnik.

Zbog toga je od prvog dana naš fokus na Litvi i pripremamo se samo za tu utakmicu, a poslije imamo dovoljno vremena da se fokusiramo na Mađarsku. Nadam se pozitivnom rezultatu i pozitivnom nizu. Nadam se i vjerujem da ćemo uspješno završiti ovu godinu“, rekao je izbornik hrvatske mlade reprezentacije Ivica Olić.

Plasman na Europsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Srbiji i Albaniji izborit će devet pobjednika skupina te najbolja drugoplasirana reprezentacija, dok će osam preostalih drugoplasiranih reprezentacija u dodatne kvalifikacije za zadnja četiri mjesta na EP.

