Amerikanci sve više zaluđeni atraktivnim košarkašicama: Među njima i jedna Hrvatica

U svijetu ženske košarke, uz izvanredan sportski talent, sve više dolazi do izražaja i osobni stil igračica. Mlade zvijezde WNBA lige sve su češće modne ikone koje spajaju eleganciju i snagu. Donosimo pregled najatraktivnijih i najutjecajnijih košarkašica današnjice

1. Nika Mühl (Seattle Storm)

Hrvatska reprezentativka i bivša zvijezda UConn Huskiesa, Nika Mühl (rođena 2001.), u vrlo kratkom vremenu postala je prepoznatljivo ime WNBA lige. Dva puta je bila proglašena obrambenom igračicom godine Big East konferencije, a drži i sveučilišni rekord po broju asistencija (686).

I kako su ju sami američki mediji opisali: "Na parketu nepokolebljiva, a izvan njega oličenje profinjenog stila. Nika ne traži pažnju ekstravagantnim kombinacijama, već odiše klasičnom elegancijom: sakoa, jednostavne haljine i odmjerene boje. Odjeća nikad ne nosi nju – ona nosi odjeću, komentiraju obožavatelji."

2. Hailey Van Lith (Chicago Sky)

Američka zvijezda Hailey Van Lith, poznata pod inicijalima HVL, jedna je od najatraktivnijih i najpraćenijih košarkašica WNBA lige. Igrala je za Louisville, LSU i TCU, a danas blista u dresu Chicago Skya. "Energična i beskompromisna, na parketu i izvan njega pokazuje što znači moderan, snažan ženski identitet.", navode mediji

3. Sophie Cunningham (Phoenix Mercury)

Sophie je sinonim za sportski glamur. Svojom pojavom i karizmom redovito plijeni pažnju u dresu Phoenix Mercuryja, a njezin besprijekoran osmijeh i atletska figura čine je jednom od najprepoznatljivijih lica lige.

4. Lexie Brown (Chicago Sky)

Lexie Brown, deveti izbor WNBA drafta 2018., svojim je nastupima u Marylandu i Dukeu oduševljavala navijače. Osim košarkaških kvaliteta, poznata je i zbog američkih modnih portala po modnom izričaju koji savršeno kombinira sportsku ležernost i visoku modu.

5. Lexie Hull (Indiana Fever)

Ova bivša Stanfordova zvijezda i trostruka All-Pac-12 selekcija poznata je po eleganciji i staloženosti. Lexie je ujedno i nacionalna prvakinja te dobitnica Senior CLASS nagrade, što je čini uzorom mlađim igračicama.

6. Cameron Brink (Los Angeles Sparks)

Jedna od nositeljica spoja mode i košarke je Cameron Brink. Američki mediji kažu kako je ona modna ikona nove generacije. Na terenu nezaustavljiva, izvan njega modno nepogrešiva Brink nosi klasične odijela, suknje i visoke potpetice s lakoćom, a i nakon ozljede koljena nastavila je privlačiti pozornost svojim sofisticiranim stilom.

7. Napheesa Collier (Minnesota Lynx)

Olimpijska pobjednica iz Tokija 2020. i jedna od najvažnijih igračica Minnesota Lynxa, Mediji ju opisuju kao primjer profesionalnosti i odlučnosti. Njezin nastup i prisutnost odišu autoritetom, a publika je cijeni i zbog skromnosti i posvećenosti timu.

8. Angel Reese

Angel Reese trenutačno je jedna od najvećih sportskih i modnih zvijezda svijeta. Osim što briljira na terenu, redovito se pojavljuje u prvim redovima modnih revija i na prestižnim događajima poput Met Gale.

Jedna od najutjecanijih je Reese koja svojim stilom kombinira sportski streetwear i visoku modu, a kolekcija torbica od vintage Louis Vuittona do Birkin modela dodatno potvrđuje njezin status modne ikone.

Unrivaled nova prilika izvan WNBA

Mnoge od ovih košarkašica aktivne su i izvan WNBA sezone. U trojkaškoj ligi Unrivaled, koja sve više dobiva na popularnosti, igraju u kombiniranim timovima uz najveće zvijezde ženske košarke.

Liga se 2026. proširuje na osam klubova, s više od 20 novih igračica i ugovorima do 2027. godine, dokaz da ženska košarka postaje globalni fenomen.

