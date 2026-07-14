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Dinamo kao nitko u Europi: Na putu u Ligu prvaka u leđa mu gledaju i pravi velikani

Dinamo kao nitko u Europi: Na putu u Ligu prvaka u leđa mu gledaju i pravi velikani
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo vodi na tablici koju je složio popularni Football Meets Data i ima 207 bodova

14.7.2026.
16:45
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
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Dinamo u novu europsku priču kreće u utorak, 21. srpnja od 20 sati. Hrvatski prvak otvara novu sezonu u Ligi prvaka u drugom pretkolu protiv švicarskog prvaka Thuna.

Prva utakmica igra se na Stockhorn Areni u Thunu, dok je uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije, 28. srpnja, također od 20 sati.

Plavi u europsko natjecanje ulaze kao pravi prvaci kvalifikacija uz statistiku koja je apsolutno za pohvaliti se. Nitko, naime, nije odigrao toliko utakmica u kvalifikacijama za UCL, niti pobijedio u toliko utakmica kao Dinamo Zagreb.

Razlika u odigranim utakmicama i osvojenim 'bodovima' je toliko velika da bi im, čak i kad bi izgubili svaku utakmicu u doglednoj budućnosti, vjerojatno trebalo desetljeće da ih skinu s prvog mjesta.

Dinamo vodi na tablici koju je složio popularni Football Meets Data i ima 207 bodova, a na drugom mjestu je Dynamo Kijev sa 151 bodom. Na trećem mjestu je Celtic sa 137 bodova, a cijeli poredak pogledajte u objavi. 

Okršaj pratite na glavnom kanalu RTL-a kao i na platformi Voyo! Obje utakmice komentirat će RTL-ov komentator Filip Brkić, dok u Thun putuje Donna Diana Prćić, koja će gledateljima donijeti najnovije vijesti iz Dinamovog stožera. 

DinamoKvalifikacije Za Ligu Prvaka
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