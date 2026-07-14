Dinamo kao nitko u Europi: Na putu u Ligu prvaka u leđa mu gledaju i pravi velikani
Dinamo vodi na tablici koju je složio popularni Football Meets Data i ima 207 bodova
Dinamo u novu europsku priču kreće u utorak, 21. srpnja od 20 sati. Hrvatski prvak otvara novu sezonu u Ligi prvaka u drugom pretkolu protiv švicarskog prvaka Thuna.
Prva utakmica igra se na Stockhorn Areni u Thunu, dok je uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije, 28. srpnja, također od 20 sati.
Plavi u europsko natjecanje ulaze kao pravi prvaci kvalifikacija uz statistiku koja je apsolutno za pohvaliti se. Nitko, naime, nije odigrao toliko utakmica u kvalifikacijama za UCL, niti pobijedio u toliko utakmica kao Dinamo Zagreb.
Razlika u odigranim utakmicama i osvojenim 'bodovima' je toliko velika da bi im, čak i kad bi izgubili svaku utakmicu u doglednoj budućnosti, vjerojatno trebalo desetljeće da ih skinu s prvog mjesta.
Dinamo vodi na tablici koju je složio popularni Football Meets Data i ima 207 bodova, a na drugom mjestu je Dynamo Kijev sa 151 bodom. Na trećem mjestu je Celtic sa 137 bodova, a cijeli poredak pogledajte u objavi.
Okršaj pratite na glavnom kanalu RTL-a kao i na platformi Voyo! Obje utakmice komentirat će RTL-ov komentator Filip Brkić, dok u Thun putuje Donna Diana Prćić, koja će gledateljima donijeti najnovije vijesti iz Dinamovog stožera.