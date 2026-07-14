Dinamo kao nitko u Europi: Na putu u Ligu prvaka u leđa mu gledaju i pravi velikani

Dinamo u novu europsku priču kreće u utorak, 21. srpnja od 20 sati. Hrvatski prvak otvara novu sezonu u Ligi prvaka u drugom pretkolu protiv švicarskog prvaka Thuna.

Prva utakmica igra se na Stockhorn Areni u Thunu, dok je uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije, 28. srpnja, također od 20 sati.

Plavi u europsko natjecanje ulaze kao pravi prvaci kvalifikacija uz statistiku koja je apsolutno za pohvaliti se. Nitko, naime, nije odigrao toliko utakmica u kvalifikacijama za UCL, niti pobijedio u toliko utakmica kao Dinamo Zagreb.

Razlika u odigranim utakmicama i osvojenim 'bodovima' je toliko velika da bi im, čak i kad bi izgubili svaku utakmicu u doglednoj budućnosti, vjerojatno trebalo desetljeće da ih skinu s prvog mjesta.

Dinamo vodi na tablici koju je složio popularni Football Meets Data i ima 207 bodova, a na drugom mjestu je Dynamo Kijev sa 151 bodom. Na trećem mjestu je Celtic sa 137 bodova, a cijeli poredak pogledajte u objavi.

No one has played as many, or won as many, matches in 🔵 UCL qualifiers as 🇭🇷 Dinamo Zagreb.



The gap in matches played and 'points' won is so vast that even if they lost every game for the foreseeable future, it would still probably take a decade to knock them off the top spot. pic.twitter.com/y1Ihb0Bo9A — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 14, 2026

Okršaj pratite na glavnom kanalu RTL-a kao i na platformi Voyo! Obje utakmice komentirat će RTL-ov komentator Filip Brkić, dok u Thun putuje Donna Diana Prćić, koja će gledateljima donijeti najnovije vijesti iz Dinamovog stožera.