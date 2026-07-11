Bakrar želi otići iz Dinama, Dabac otkrio što im je rekao i koliko klub traži za njega

Monsef Bakrar (25), sjajni alžirski napadač, mogao bi ovog ljeta napustiti Dinamo. Egipatski velikan Al Ahly ozbiljno je zagrizao za njegov dolazak te je zagrebačkom klubu već poslao službenu ponudu. Riječ je o najtrofejnijem afričkom klubu, koji je osvojio 12 naslova afričke Lige prvaka, 45 prvenstava Egipta i 39 nacionalnih kupova. S ukupno 125 osvojenih trofeja smatra se najtrofejnijim klubom na svijetu, ispred Celtica koji ih ima 122. Pisali smo o tome ranije tijekom dana...

Bakrar je u Dinamo stigao prošlog ljeta i vrlo brzo postao jedan od ključnih igrača momčadi. U protekloj sezoni odigrao je 42 utakmice u svim natjecanjima te pritom postigao 18 pogodaka i upisao sedam asistencija. Njegove igre bile su važan doprinos osvajanju dvostruke krune, odnosno naslova hrvatskog prvaka i Hrvatskog kupa.

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Da su pregovori između klubova u tijeku, potvrdio je i Dinamov sportski direktor Dario Dabac. Istaknuo je kako je Bakrar jasno dao do znanja da želi nastaviti karijeru u Al Ahlyju, iako je imao više ponuda na stolu.

"Monsef nas je obavijestio da želi prijeći u Al Ahly. Tu je opciju odabrao ispred ostalih ponuda koje je dobio", rekao je Dabac za egipatske medije.

Dodao je kako ga ne iznenađuje interes egipatskog prvaka jer Bakrara smatra jednim od najboljih napadača SuperSport HNL-a.

Ipak, u Maksimiru ne planiraju olako pristati na njegov odlazak. Dinamo smatra da aktualna ponuda nije dovoljno visoka te očekuje bolje financijske uvjete.

"Ako Al Ahly želi dovesti Bakrara, morat će povećati ponudu na više od tri milijuna eura", poručio je Dabac.

Hoće li egipatski klub prihvatiti Dinamove zahtjeve i realizirati transfer, trebalo bi biti poznato uskoro.