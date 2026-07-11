Dinamo ostao bez veznjaka! Soldo otišao u Češku za milijunski iznos

Marko Soldo (22) više nije igrač Dinama. Hrvatski veznjak karijeru će nastaviti u češkom prvoligašu Sigmi Olomouc, koja je za njegov transfer izdvojila oko dva milijuna eura.

Dinamo se od Solde oprostio putem društvenih mreža, zahvalivši mu na doprinosu i poželjevši sreću u novom izazovu. Ubrzo se oglasio i sam igrač, koji nije skrivao emocije nakon odlaska iz kluba u kojem je napravio prve nogometne korake.

"Definitivno najteži rastanak do sada. Klub koji mi je dao vjetar u leđa kao djetetu i otvorio put prema seniorskom nogometu. Dinamo će zauvijek ostati dio mene", poručio je Soldo.

Veznjak je prošlog ljeta ponovno stigao na Maksimir nakon odlične sezone u Osijeku, a u aktualnoj sezoni skupio je 33 nastupa, tri pogotka i jednu asistenciju. Iako je u prvom dijelu sezone uglavnom ulazio s klupe, u nastavku prvenstva dobio je veću minutažu.

Soldo je karijeru počeo u Dinamovoj akademiji, a prije povratka u Zagreb igrao je za Šibenik, Goricu i Osijek. U dresu Osijeka posebno je privukao pažnju sa 43 nastupa, osam golova i četiri asistencije u sezoni 2024./25., nakon čega je Dinamo iskoristio opciju otkupa.

U Sigmi Olomouc vjeruju da će hrvatski veznjak biti veliko pojačanje. Trener Pavel Hapal istaknuo je da Soldo može igrati na više pozicija u veznom redu i da bi trebao dodatno podići kvalitetu momčadi.

"Marko je igrač kojeg smo dugo pratili. Vjerujemo da će nam pomoći i biti važan dio ekipe", poručio je Hapal.

Soldo je nakon dolaska u Češku istaknuo kako želi pomoći momčadi u borbi za trofeje. "Želim dati sve od sebe, bilo kroz golove, asistencije ili na bilo koji drugi način", rekao je novi igrač Sigme.