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Dinamo mora u potragu za novim napadačem? Popularni Alžirac jednom nogom van kluba

Dinamo mora u potragu za novim napadačem? Popularni Alžirac jednom nogom van kluba
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo ga je navodno spreman pustiti za tri milijuna eura, a ako se transfer ostvari, Plavi će krenuti u potragu za još jednim napadačem (i krilom)

11.7.2026.
14:38
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
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Već se neko vrijeme u medijskom prostoru priča o Monsefu Bakraru. Dinamov Alžirac trebao je stići u Zagreb još prije tri godine, no tada su se Plavi povukli iz posla, da bi ga početkom prošle sezone napokon doveli u klub.

Od tada je Alžirac za Dinamo odigrao 42 utakmice, što na krilu, što u vrhu napada, te postigao 18 pogodaka uz još sedam asistencija. Takva ga je forma privremeno vratila na popis izbornika Alžira, a iako je propustio Svjetsko prvenstvo, upita za Bakrara ne nedostaje.

Najkonkretniji je ipak afrički velikan i "klub 20. stoljeća", kako ga je prije nekoliko godina proglasila FIFA – egipatski Al Ahly. Klub iz Kaira ozbiljno je zagrizao za Bakrara, a kako navodi Germanijak, Alžirac razmišlja o odlasku. U Egiptu bi Bakrar bio prva opcija, a također bi zarađivao više nego na Maksimiru.

Dinamo ga je navodno spreman pustiti za tri milijuna eura, a ako se transfer ostvari, Plavi će krenuti u potragu za još jednim napadačem (i krilom). Izgleda, dakle, da pitanje u ovom trenutku više nije hoće li Bakrar napustiti Dinamo, nego kada.

A kada se to dogodi, Dinamo će, usprkos dolasku Juniora Brumada na zimu, potražiti još jedno pojačanje.

Monsef BakrarDinamo
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