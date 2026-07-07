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Dinamo prodaje napadača? Evo o kakvom se iznosu radi

Dinamo prodaje napadača? Evo o kakvom se iznosu radi
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prošle je sezone u plavom dresu Bakrar odigrao 42 utakmice te je pritom zabio 18 i namjestio sedam pogodaka

7.7.2026.
10:17
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
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Kao što smo već jučer prenijeli, Dinamo je zainteresiran za brazilskog napadača Juniora Brumada. Njegov dolazak očekuje se na zimu, kada mu istječe ugovor s Midtjyllandom, a ako se to obistini, iz Maksimira bi mogao otići Monsef Bakrar.

Alžirac, koji je prošle sezone u plavom dresu odigrao 42 utakmice te pritom zabio 18 i namjestio sedam pogodaka, jako je cijenjen u Dinamu, no na njegovoj prirodnoj poziciji igra nedodirljivi Dion Drena Beljo, dok je na desno krilo stigao Dani Rodriguez.

To bi moglo "natjerati" Plave da razmotre prodaju, a za sada je Alžirac najbliži Egiptu. Naime, kako piše Germanijak, tamošnji velikan Al Ahly nudi Bakraru višestruko jači ugovor od Dinamova, a Modri bi na ime transfera mogli zaraditi oko tri, možda i do četiri milijuna eura. Lijepa je to cifra za igrača koji je prije godinu dana plaćen milijun eura.

Hoće li se ovaj transfer obistiniti, tek treba vidjeti, ali Modri nemaju ništa protiv da "Baki" ostane u klubu, pogotovo barem do kraja kvalifikacija za Ligu prvaka.

 

Monsef BakrarDinamoAl Ahly
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