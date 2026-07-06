Dinamovo novo pojačanje dobilo 'palac gore': Modri spremaju i dva nova povratka?

U Dinamu užurbano rade na sastavljanju momčadi koja će pokušati obraniti titulu. Za sada su u klub već stigli Mislav Oršić (Pafos), Dani Rodriguez (Barcelona) i Stjepan Radeljić (Rijeka), dok je Gabrijel Šivalec ipak trenutačno opcija za novoosnovanu drugu momčad.

Ovoj trojici bi se pak uskoro mogla pridružiti i dva povratnika. Naime, kako javljaju 24sata, Dinamo bi mogao na Maksimir vratiti Dominika Livakovića i Ivana Šunjića. Prema navodima tog portala, za jedinicu hrvatske reprezentacije Dinamo bi bio spreman ponuditi između tri i četiri milijuna eura, dok bi kao odštetu za veznjaka bosanskohercegovačke reprezentacije bili najskloniji "pokloniti" problematičnog Sammyja Mmaeea. Kako navodi tportal, Pafos vjeruje da Mmaee može biti koristan, dok je plus za Dinamo u cijeloj priči i činjenica da Šunjiću uskoro istječe ugovor.

No, nije to sve. Kako piše Germanijak, Dinamo je (napokon) pronašao i zamjenu za Diona Drenu Belju. U Dinamo bi tako trebao stići Junior Brumado. Riječ je o središnjem napadaču danskog Midtjyllanda koji bi u Dinamo trebao stići u siječnju budući da mu tada istječe ugovor. Moguće je da se transfer dogodi i ranije, ali tada bi Dinamo Dancima trebao isplatiti simboličnu odštetu, pa je pitanje hoće li se to dogoditi.

Zanimljivo je kako je Brumado dobio i svojevrsno "zeleno svjetlo" od jednog hrvatskog igrača. Naime, nekadašnji veliki talent hrvatskog nogometa na vratarskoj poziciji, a danas kapetan danskog Horsensa, Matej Delač podržao je dolazak ovog Brazilca u Dinamo.

Bit ce on jako dobro pojacanje. Za mene jedan od boljih spiceva protiv kojih sam igrao u Danskoj. 🙌 — Matej Delač (@MatejDelac) July 6, 2026

Brumadov dolazak mogao bi pak značiti odlazak Monsefa Bakrara. Trener Mario Kovačević zadovoljan je Alžircem, ali dolazak Danija Rodrigueza na desno krilo i Juniora Brumada na poziciju napadača mogli bi Bakraru ograničiti minutažu, pa ne treba čuditi ako se Alžirac odluči na odlazak.

Osim njega, sve su glasnije priče o odlasku Sergija Domingueza. Mladi španjolski stoper sjajno je odradio sezonu u Dinamu nakon što je prošloga ljeta stigao iz Barcelone i moguće je da će nakon samo godinu dana napraviti iskorak u neku od liga petice. Najviše se spominje Lazio, ali su u igri navodno i drugi klubovi.

Ranije su se spominjali i odlasci Arbera Hoxhe, Marka Solde, Frana Topića i nekoliko drugih igrača.