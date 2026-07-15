Dinamo se prisjetio svog bivšeg igrača: 'Odigrao je još jednu veličanstvenu utakmicu'

Španjolska je u utorak navečer slavila 2-0 protiv Francuske i time izborila plasman u finale Svjetskog nogometnog prvenstva koje se ove godine igra u Sjevernoj Americi.

Jedan od najboljih igrača na terenu opet je bio bivši igrač Dinama Dani Olmo, koji je u 78 minuta provedenih na terenu imao 29 od 30 točnih dodavanja i jednu asistenciju.

Olmo je poznat po svojoj ljubavi prema Dinamu, Zagrebu i Hrvatskoj, a malo je reći da je ta naklonost uzvraćena. Španjolca Modri puk toliko voli da su mu pridijelili i nadimak "Olmić", a sada ga se sjetio i klub.

"Olmić je u finalu! Ponosni smo na našeg Danija Olma čija se Španjolska jučer uvjerljivom pobjedom plasirala u finale Svjetskog prvenstva, a on je odigrao još jednu veličanstvenu utakmicu! Dani, čestitamo i sretno u finalu!", napisali su iz Dinama dan nakon španjolskog plasmana u finale Mundijala.

Olmić je u finalu! 🌍



Ponosni smo na našeg Danija Olma čija Španjolska se jučer uvjerljivom pobjedom plasirala u finale Svjetskog prvenstva, a on je odigrao još jednu veličanstvenu utakmicu!



Dani, čestitamo - i sretno u finalu! 💙



📷 Goran Stanzl/Pixsell pic.twitter.com/JdPZEPO9ft — GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 15, 2026

Dani Olmo jedan je od najvećih stranaca u povijesti Dinama. U klub je stigao 2014. sa 16 godina kao kapetan mlade momčadi Barcelone, a otišao je kao španjolski reprezentativac 2020. nakon 124 nastupa za Plavi klub.