FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA LJUBAV /

Dinamo se prisjetio svog bivšeg igrača: 'Odigrao je još jednu veličanstvenu utakmicu'

Dinamo se prisjetio svog bivšeg igrača: 'Odigrao je još jednu veličanstvenu utakmicu'
×
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Olmo je poznat po svojoj ljubavi prema Dinamu, Zagrebu i Hrvatskoj, a malo je reći da je ta naklonost uzvraćena.

15.7.2026.
10:54
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Španjolska je u utorak navečer slavila 2-0 protiv Francuske i time izborila plasman u finale Svjetskog nogometnog prvenstva koje se ove godine igra u Sjevernoj Americi.

Jedan od najboljih igrača na terenu opet je bio bivši igrač Dinama Dani Olmo, koji je u 78 minuta provedenih na terenu imao 29 od 30 točnih dodavanja i jednu asistenciju.

Olmo je poznat po svojoj ljubavi prema Dinamu, Zagrebu i Hrvatskoj, a malo je reći da je ta naklonost uzvraćena. Španjolca Modri puk toliko voli da su mu pridijelili i nadimak "Olmić", a sada ga se sjetio i klub.

"Olmić je u finalu! Ponosni smo na našeg Danija Olma čija se Španjolska jučer uvjerljivom pobjedom plasirala u finale Svjetskog prvenstva, a on je odigrao još jednu veličanstvenu utakmicu! Dani, čestitamo i sretno u finalu!", napisali su iz Dinama dan nakon španjolskog plasmana u finale Mundijala.

Dani Olmo jedan je od najvećih stranaca u povijesti Dinama. U klub je stigao 2014. sa 16 godina kao kapetan mlade momčadi Barcelone, a otišao je kao španjolski reprezentativac 2020. nakon 124 nastupa za Plavi klub.

Dani OlmoSvjetsko Prvenstvo 2026.španjolska Nogometna ReprezentacijaDinamo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike