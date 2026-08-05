Otkriven pravi razlog povlačenja zahtjeva za alimentacijom bivše Luke Dončića?
Slovenski portal Delo tvrdi da bi razlog mogao biti drugačiji nego što se smatra
Pravni spor između slovenske NBA zvijezde Luke Dončića (27) i njegove bivše zaručnice i modela Anamarie Goltes (28), koji se odnosi na skrbništvo nad njihovim kćerima, doživio je obrat. Podsjetimo, Goltes je povukla zahtjev za alimentaciju koji je prije nekoliko mjeseci podnijela sudu u Los Angelesu, čime je otvoren prostor za moguće postizanje dogovora izvan sudnice.
Dončić i Goltes početkom godine objavili su kraj svoje deset godina duge veze tijekom koje su se zaručili i dobili dvije kćeri. Nakon prekida Anamaria je pokrenula postupak za alimentaciju, a slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti, osobito nakon što je košarkaš angažirao poznatu američku odvjetnicu Lauru Wasser, specijaliziranu za razvode slavnih.