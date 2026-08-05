Otkriven pravi razlog povlačenja zahtjeva za alimentacijom bivše Luke Dončića?

Pravni spor između slovenske NBA zvijezde Luke Dončića (27) i njegove bivše zaručnice i modela Anamarie Goltes (28), koji se odnosi na skrbništvo nad njihovim kćerima, doživio je obrat. Podsjetimo, Goltes je povukla zahtjev za alimentaciju koji je prije nekoliko mjeseci podnijela sudu u Los Angelesu, čime je otvoren prostor za moguće postizanje dogovora izvan sudnice.

Pitanje nadležnosti

Iako se u sudskim dokumentima navodi da je zahtjev povučen kako bi se spor riješio sporazumno i u najboljem interesu djece, slovenski portal Delo tvrdi da bi razlog mogao biti drugačiji.

Pozivajući se na neslužbene izvore, navodi kako su odvjetnici Anamarie Goltes procijenili da zahtjev pred kalifornijskim sudom ne bi imao izgleda za uspjeh zbog pitanja nadležnosti, budući da djeca ne žive u toj saveznoj državi.

O ovome se ni jedna ni druga strana nije javno očitovala.