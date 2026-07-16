Real Madrid ruši rekord: Sprema se najveći transfer u povijesti nogometa?
Ako se ovo ostvari, Neymarov transfer u PSG za 222 milijuna eura više neće biti najskuplji
Nakon što završiti ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, dogodit će se najveći transfer svjetskog nogometa, objavili su španjolski mediji.
U glavnoj ulozi bit će sjajni francuski ofenzivac Michael Olise, kojega Real Madrid namjerava dovesti iz Bayern Munchena i za njegov transfer je spreman platiti vrtoglavih 223 milijuna eura. Taj iznos je za jedan milijun veći od dosadašnjeg najvećeg transfera u povijesti nogometa, onoga brazilske zvijezde Neymara u PSG iz Barcelone za 222 milijuna.
Realizacija tog transfera je, kako pišu Španjolci, samo pitanje vremena.
Michael Olise želi odmah u Real Madrid. Bayernov zvaničan stav da on nema cijenu, ali svi znaju da je istina drugačija. Realu je Olise priopćio da želi doći u klub. To će biti najveći transfer u povijesti", navode Španjolci.
Vijest o Oliseovom transferu prvi je objavio francuski FootMercato, a potvrdio ju je novinar madridskog lista Marca Pablo Polo.