FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOMBA /

Real Madrid ruši rekord: Sprema se najveći transfer u povijesti nogometa?

Real Madrid ruši rekord: Sprema se najveći transfer u povijesti nogometa?
×
Foto: Alba Pacheco/Agencia LOF/imago sportfotodienst/Profimedia

Ako se ovo ostvari, Neymarov transfer u PSG za 222 milijuna eura više neće biti najskuplji

16.7.2026.
13:50
M.G.
Alba Pacheco/Agencia LOF/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nakon što završiti ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, dogodit će se najveći transfer svjetskog nogometa, objavili su španjolski mediji.

U glavnoj ulozi bit će sjajni francuski ofenzivac Michael Olise, kojega Real Madrid namjerava dovesti iz Bayern Munchena i za njegov transfer je spreman platiti vrtoglavih 223 milijuna eura. Taj iznos je za jedan milijun veći od dosadašnjeg najvećeg transfera u povijesti nogometa, onoga brazilske zvijezde Neymara u PSG iz Barcelone za 222 milijuna.

Realizacija tog transfera je, kako pišu Španjolci, samo pitanje vremena.

Michael Olise želi odmah u Real Madrid. Bayernov zvaničan stav da on nema cijenu, ali svi znaju da je istina drugačija. Realu je Olise priopćio da želi doći u klub. To će biti najveći transfer u povijesti", navode Španjolci.

Vijest o Oliseovom transferu prvi je objavio francuski FootMercato, a potvrdio ju je novinar madridskog lista Marca Pablo Polo.

Real MadridTransferBayern Muchen
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike