Real Madrid ruši rekord: Sprema se najveći transfer u povijesti nogometa?

Nakon što završiti ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, dogodit će se najveći transfer svjetskog nogometa, objavili su španjolski mediji.

U glavnoj ulozi bit će sjajni francuski ofenzivac Michael Olise, kojega Real Madrid namjerava dovesti iz Bayern Munchena i za njegov transfer je spreman platiti vrtoglavih 223 milijuna eura. Taj iznos je za jedan milijun veći od dosadašnjeg najvećeg transfera u povijesti nogometa, onoga brazilske zvijezde Neymara u PSG iz Barcelone za 222 milijuna.

Realizacija tog transfera je, kako pišu Španjolci, samo pitanje vremena.

Michael Olise želi odmah u Real Madrid. Bayernov zvaničan stav da on nema cijenu, ali svi znaju da je istina drugačija. Realu je Olise priopćio da želi doći u klub. To će biti najveći transfer u povijesti", navode Španjolci.

Vijest o Oliseovom transferu prvi je objavio francuski FootMercato, a potvrdio ju je novinar madridskog lista Marca Pablo Polo.