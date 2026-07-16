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Kovačić otpisan u Cityju: Zaigrat će s Perišićem u bivšem klubu?

Kovačić otpisan u Cityju: Zaigrat će s Perišićem u bivšem klubu?
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Foto: WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia

Kovačić je u Interu igrao prije Perišića

16.7.2026.
13:12
Sportski.net
WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia
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Mateo Kovačić sigurno će promijeniti sredinu ovoga ljeta. Novi trener Manchester Cityja, Enzo Maresca ne računa na njega u svojoj viziji mančesterskog kluba i nije ga prijavio na popis za Premier ligu ove sezone.

Insajder Ekrem Konur piše kako je za Kovačića zainteresirano više klubova u Premier ligi i Bundesligi, ali da je najbližu povratku u milanski Inter. Da stvar bude zanimljivija, tamo bi mogao zaigrati sa sunarodnjakom Ivanom Perišićem. Naime, kako javlja talijanski insajder Nicolo Schira, Inter želi vratiti Perišića u svoje redove. Perišić može pokriti puno pozicija, a to je posebno važno Interu nakon odlaska Denzela Dumfriesa u Real Madrid.

 

 

 

Perišićev ugovor s PSV-om vrijedi još jednu sezonu, ali Inter bi ga mogao dobiti za mali novac i Ivan bi se mogao vratiti u Milano gdje je igrao od 2015. do 2022. s izletom u München u međuvremenu. 

Kovačić je u Cityju proveo tri sezone i sigurno napušta klub. Vidjet ćemo hoće li to uistinu biti Inter ili će Kovačić preferirati ostanak u Premier ligi. U svakom slučaju, zanimljiv prijelazni rok za naše reprezentativce i bilo bi ih interesantno vidjeti u istom dresu. Kovačić je u Interu igrao prije Perišića, od  2013. do 2015.

Ivan PerišićMateo KovačićInterManchester CityPsv
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