Kovačić otpisan u Cityju: Zaigrat će s Perišićem u bivšem klubu?

Mateo Kovačić sigurno će promijeniti sredinu ovoga ljeta. Novi trener Manchester Cityja, Enzo Maresca ne računa na njega u svojoj viziji mančesterskog kluba i nije ga prijavio na popis za Premier ligu ove sezone.

Insajder Ekrem Konur piše kako je za Kovačića zainteresirano više klubova u Premier ligi i Bundesligi, ali da je najbližu povratku u milanski Inter. Da stvar bude zanimljivija, tamo bi mogao zaigrati sa sunarodnjakom Ivanom Perišićem. Naime, kako javlja talijanski insajder Nicolo Schira, Inter želi vratiti Perišića u svoje redove. Perišić može pokriti puno pozicija, a to je posebno važno Interu nakon odlaska Denzela Dumfriesa u Real Madrid.

🚨#ManchesterCity Mateo Kovačić has been excluded from Manchester City’s squad and could join Inter’s midfield alongside Ivan Perišić.



👀 The Croatian midfielder is also attracting interest from Premier League and Bundesliga clubs. https://t.co/FjT7aU4bsr pic.twitter.com/3WXzWx8YIy — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 16, 2026

Perišićev ugovor s PSV-om vrijedi još jednu sezonu, ali Inter bi ga mogao dobiti za mali novac i Ivan bi se mogao vratiti u Milano gdje je igrao od 2015. do 2022. s izletom u München u međuvremenu.

Kovačić je u Cityju proveo tri sezone i sigurno napušta klub. Vidjet ćemo hoće li to uistinu biti Inter ili će Kovačić preferirati ostanak u Premier ligi. U svakom slučaju, zanimljiv prijelazni rok za naše reprezentativce i bilo bi ih interesantno vidjeti u istom dresu. Kovačić je u Interu igrao prije Perišića, od 2013. do 2015.